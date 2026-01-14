'Вони намагаються нас заморозити': кияни розповіли The Guardian про ситуацію в місті

В домі киянки Алли Поліщук вже три дні поспіль немає електрики, в квартирі дуже холодно.

Вночі 9 січня, попри попередження президента України Володимира Зеленського про масштабні та неминучі російські авіаудари, Тетяна Шкред о півночі почала готувати їжу для своїх дітей, пише The Guardian.

Видання розповіло, що українка мала побоювання, що в її житловому будинку на лівому березі Києва – частині міста, яка найбільше постраждала від атак Москви на енергетичну інфраструктуру – знову відключать електроенергію. Тому жінка готувала їжу до 3-ї години ночі, коли її квартира занурилася в морозну темряву.

Дотримуючись "правила двох стін", Тетяна та двоє її дітей, яким 4 та 11 років, перечікували ракетні обстріли та атаки дронів.

В матеріалі вказується, що коли хвиля атак закінчилася, як і десятки тисяч інших, їм довелося мати справу з наслідками тривалої холодної погоди, адже вдень температура на вулиці опустилася до -12, а вночі - до -19.

Хоча, як зазначає видання, опалення в її будинку вдалося відновити, але всі побутові прилади в квартирі працюють від електрики.

"У квартирі все працює від електрики. Без електрики немає води, і я не можу готувати їжу. А протягом перших 24 годин після атаки не було опалення. Ми всі були в термобілизні, лижному одязі, а зверху ще й в інших речах, і спали всі разом в одному ліжку. Мій син 11 років, і він зберігав спокій, але моїй дочці лише чотири, і їй було холодно навіть тоді", - розповіла Шкред.

В статті йдеться, що хоча за майже чотири роки війни, що триває з моменту повномасштабного вторгнення Росії, на Київ вже наносилися більш потужні удари, наслідки атаки Росії на енергетичну інфраструктуру 9 січня можна порівняти з темними днями перших тижнів війни, коли російські танки намагалися прорватися до столиці.

Видання підкреслило, що наміри Росії були відомі всім. Після нової хвилі російських атак у понеділок, 12 січня, ввечері, державна енергокомпанія "Укренерго" заявила, що метою Москви було "відключити місто".

"Росіяни намагаються відключити місто і змусити людей виїхати за межі Києва", - заявив генеральний директор "Укренерго" Віталій Зайченко в інтерв'ю виданню Kyiv Independent.

За його словами, вночі Росією було пошкоджено підстанції і 70% Києва залишилося без електроенергії.

Окрім цього, як йдеться в матеріалі, російські атаки на енергетичну інфраструктуру призвели до значних відключень електроенергії в останні тижні в Одесі, Дніпрі та Запоріжжі, що ускладнилося через холодну погоду та дефіцит запасних частин, оскільки після атак зростає кількість ремонтів.

Видання зазначило, що навіть у районах столиці з більш надійним електропостачанням спостерігаються періодичні відключення електроенергії на вулицях, у кафе та супермаркетах, де ескалатори та конвеєрні стрічки вимикаються, коли відсутнє світло.

Додається, що в інших найбільш постраждалих районах Києва, де через кілька днів після катастрофи електропостачання так і не відновлено, служби екстреної допомоги встановили в снігу намети для обігріву з насосним опаленням та пункти харчування, де подають гарячі напої та рагу.

В статті розповідається, що в одному з наметів разом зі своєю дочкою-підлітком Іриною, яка щойно закінчила онлайн-заняття, оскільки її школа закрита, була й Алла Поліщук.

"Ми прийшли сюди, щоб зігрітися. У нас вже три дні поспіль немає електрики. У деяких місцях вона з'являється на кілька хвилин, але потім знову зникає. Але найгірше – це холод, навіть коли ми одягаємося в усі наші речі і закутуємося в ковдри. Неважливо, скільки одягу ти одягнеш, ти все одно відчуваєш його на шкірі. Ми живемо в старому будинку, тому він дуже швидко охолоджується", - поділилася жінка.

Поліщук розповіла, що деякі мешканці її будинку послухалися поради мера Києва Віталія Кличка покинути місто і поїхати на дачі або до родичів у сільську місцевість.

"Боюся, що вони намагаються нас заморозити. Вони чекали на цю хвилю холодів. У листопаді вони провели великий рейд на енергетичну інфраструктуру, але температура була +8 °C. Тепер я боюся, що вони знову завдадуть удару, оскільки стало так холодно", - додала жінка.

Атаки РФ по енергетиці України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що народний депутат від "Слуги народу" Богдан Кицак попередив, що в разі поширених відключень можуть вибухнути мережі цілих кварталів. Кицак зазначив, що в такому випадку доведеться евакуювати людей в столиці. Депутат додав, що не знає, чи ведеться з жителями Києва комунікація з цього приводу. Кицак сподівається, що на засіданні будуть прийняті якісь реальні рішення, а також виділено кошти на подолання наслідків.

Також ми писали, що народний депутат від фракції "Батьківщина", заступник голови комітету ВР з питань енергетики і ЖКП Олексій Кучеренко заявив, що внаслідок удару росіян по київській ТЕЦ-5 об’єкт зазнав серйозних пошкоджень. За словами Кучеренка, ворог атакував ТЕЦ-5 п'ятьма ракетами. Він поділився, що дуже важко перезапустити подачу теплоносія по мережі.

