У Києві можуть вибухнути мережі цілих кварталів, людей доведеться евакуювати, - нардеп

Політик додав, що йому невідомо, чи ведеться з мешканцями Києва комунікація щодо таких сценаріїв.

Київ може зіткнутися з серйозними проблемами через збої в теплопостачанні та електромережах, спричинених російськими атакам. У разі поширених відключень можуть вибухнути мережі цілих кварталів.

Таку заяву зробив народний депутат від "Слуги народу" Богдан Кицак в етері Вечір.LIVE. За його словами, у такому випадку у столиці доведеться евакуювати людей.

Політик додав, що йому невідомо, чи ведеться з мешканцями Києва комунікація щодо таких сценаріїв. Він висловив сподівання, що під час завтрашнього засідання будуть прийняті якісь реальні рішення і виділені конкретні кошти безпосередньо на подолання наслідків і убезпечення Києва в майбутньому.

Відео дня

"Щоб бути готовими до таких наслідків, які можуть навіть поглибитися у звʼязку з тим, що мережі цілих житлових кварталів або будинків можуть буквально один за одним повибухати. Це призведе до паралічу. Де-факто залишиться один механізм – евакуйовувати людей і повністю модернізовувати інфраструктуру з нуля", – пояснив Кицак.

Ситуація з енергетикою в Києві

Після низки масованих атак окупаційних військ РФ по Києву у столиці склалася дуже важка ситуація з електро та теплозабезпеченням. У багатьох будинках тепла немає ще з пʼятниці, 9 січня. Температура в квартирах опустилася до нуля, від замерзання води порвало труби.

Ситуація зі світлом на Правобережжі Києва після чергового російського обстрілу погіршилася до рівня Лівого берега. У столиці тривають екстрені відключення електроенергії. Терміни відновлення невідомі.

Відомо, що росіяни били в тому числі по ТЕЦ-5. Нардеп Олексій Кучеренко розповів, що по обʼєкту вдарили пʼять ворожих ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: