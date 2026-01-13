По всій Україні 14 січня заплановані відключення світла: як діятимуть графіки

​​​​​​​Причиною відключень є наслідки російських атак на енергооб’єкти.

У середу, 14 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомили в Укренерго.

Зазначається, що причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - наголосили у відомстві.

Також там рекомендують споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.

Ситуація зі світлом в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, внаслідок нічної російської атаки 13 січня Київ і 7 областей лишилися без світла. Йдеться про Київщину, Одещину, Харківщину, Дніпропетровщину, Донеччину, Чернігівщину та Запоріжжя. Крім того, через несприятливі погодні умови знеструмлені були 17 населених пунктів у Чернігівській та Закарпатській областях.

Народний депутат Сергій Нагорняк оцінив ситуацію в енергосистемі України і заявив, що на відновлення енергетичної інфраструктури Україні потрібно мінімум рік-півтора. Він зазначив, що масованими ударами по Україні росіяни зараз намагаються залишити без електропостачання, без тепла та без води міста-мільйонники.

Щодо Києва, то мер Віталій Кличко у вівторок повідомив, що електроенергії не вистачає навіть критичній інфраструктурі. "Енергетики працюють. Але ситуація надзвичайно складна. Що стосується тепла – без опалення зараз близько 500 багатоповерхівок. Ремонтні бригади теж працюють вдень і вночі", - написав він.

