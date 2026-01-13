Стала відома дата парламентських виборів в Угорщині: які шанси у партії Орбана

Президент Угорщини закликав усіх громадян скористатися цим правом.

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня 2026 року. Про це повідомив президент країни Тамаш Шуйок на своїй сторінці у Facebook.

"Відповідно до положень Основного закону та Закону про виборчий процес, своїм рішенням я призначив загальні вибори до парламенту на 2026 рік. Одним із фундаментальних принципів демократії є право на вільні вибори. Я закликаю всіх скористатися цим правом", – написав він.

Politico зазначає, що, згідно з опитуваннями, двома ключовими конкурентами на майбутніх виборах мають стати партія "Фідес", очолювана Віктором Орбаном. А також опозиційна партія "Тиса", на чолі з Петером Мадяром. За даними опитувань Politico, партія Орбана має набрати на виборах близько 37% голосів. Тоді як опозиційна партія – 49%.

Нагадаємо, що Віктор Орбан неодноразово робив негативні заяви у бік України. Зокрема в грудні 2025 року премʼєр Угорщини заявив, що не до кінця розуміє, хто на кого напав, говорячи про війну в Україні.

Також він заявляв, що вступ України до Євросоюзу не додасть сили ЄС, а нібито послабить його. За його словами, Україна ніколи не вступить до Європейського Союзу.

