Нідерланди пропонують надати Україні 15 мільярдів євро з кредиту на закупівлю зброї в США

В уряді Нідерландів зазначили, що оборонна промисловість ЄС не може виробляти еквівалентні системи, які мають США.

Наприкінці 2025 року європейські держави-члени пообіцяли Україні 90 мільярдів євро. Дві третини цієї безвідсоткової позики уряд Зеленського потребує для придбання нової зброї. В середу, 14 січня, Європейська комісія оприлюднить першу пропозицію на папері, після чого країни-члени мають дійти згоди, повідомляє AD.

Видання зазначає, що гроші будуть перераховані до Києва не пізніше кінця березня. Водночас, за лаштунками точиться запекла дискусія щодо умов позики.

З одного боку стоять Нідерланди, Німеччина та країни Балтії, а з іншого - Франція. В статті пояснюється, що французи хочуть, щоб президент України Володимир Зеленський витрачав мільярди виключно на європейську зброю під гаслом "Купуй європейське".

Відео дня

Додається, що це відповідає брюссельській філософії незалежної ЄС, якомога більше відокремленої від виробників у США та Азії.

Нідерланди та інші держави вказують на одну важливу проблему: Україна ще не може обійтися без американської зброї. В матеріалі вказується, що якщо Франція досягне своєї мети, тоді Зеленський не зможе швидко придбати запчастини для F-16 за рахунок європейських позик.

Як зазначає Politico, в такому разі Україна може забути про ракети для систем Patriot, а також про ракети та установки великої дальності, зокрема, АTACMS та Himars.

Джерело, обізнане з ходом дискусії, пояснило виданню, що якщо Збройні сили України не матимуть доступу до них, вони "воюватимуть з однією рукою, зв'язаною за спиною".

"Україна терміново потребує обладнання, яке виробляється у США (...) Наразі оборонна промисловість ЄС не в змозі виробляти еквівалентні системи", - йдеться в письмовому поясненні уряду Нідерландів, з яким ознайомився сайт.

Тому, щоб швидко надати Україні необхідну допомогу та надати їй всі можливості, Нідерланди, Німеччина, а також інші країни, які підтримують їхню позицію, підтримують ідею надати 15 з 90 мільярдів євро Києву на придбання в США або інших країнах поза межами ЄС необхідного озброєння.

Видання публікує думку інсайдерів, які очікують, що в кінцевому підсумку буде досягнуто типового європейського компромісу. Зазначається, що щодо цього питання право вето не застосовується.

Очікується, що країни мають дійти згоди між собою, при голосуванні достатньо, щоб рішення підтримали 15 країн-членів ЄС.

В статті вказується, що це питання ще раз показує, що Європейський Союз ще не стоїть на власних ногах, коли мова йде про збройні сили, допомогу Україні та власну оборону. З початку другого президентства Трампа, коли очільник Білого дому відвернувся від ЄС, у Парижі, Лондоні, Берліні та Брюсселі лунають дипломатичні тривожні сигнали.

Видання вважає, що Євросоюз повинен самостійно виробляти достатню кількість зброї, але поки що цього не відбувається. Хоча європейська оборонна промисловість зростає, але ще далеко не досягла необхідного рівня.

Зброя для України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв перед своїм вступом на посаду, що "жодна куля" не буде доставлена його урядом до Києва, але, як зазначає Kyiv Post, військова промисловість країни процвітає завдяки попиту на передовій в Україні. Фіцо прийшов до влади в жовтні 2023 року й з цього часу не раз критикував санкції ЄС проти Москви, виступав проти вступу України до НАТО та говорив про необхідність припинення військової допомоги Україні. Видання зазначає, що попри це приватні виробники зброї Словаччини отримують прибуток, продаючи зброю Україні.

Також ми писали, що Велика Британія планує створити для України нову потужну балістичну ракету для знищення російських цілей глибоко в тилу ворога. Наразі країна шукає фірми для проєктування, розробки та постачання перших трьох ракет для випробувальних запусків. Міністр оборони Джон Гілі під час перебування в Києві підтвердив цей намір Великої Британії. Гілі зазначив, що його країна має намір надати Україні передову зброю, "коли вони чинитимуть опір".

Вас також можуть зацікавити новини: