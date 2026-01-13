Протести в Ірані не вщухають: Трамп закликав протестувальників захоплювати установи

Влада Ірану визнала, що в результаті протестів загинули 2000 громадян, але кількість жертв може бути значно більшою.

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 13 січня, закликав іранців продовжувати протести і заявив, що допомога вже на підході, повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що очільник Білого дому не надав жодних деталей, що він збирається робити.

"Іранські патріоти, продовжуйте протестувати - захоплюйте свої інституції!!!Допомога вже на підході", - написав Трамп в соцмережі Truth Social.

Відео дня

Він додав, що скасував усі зустрічі з іранськими чиновниками, доки не припиняться "безглузді вбивства" протестувальників.

Причина протестів в Ірані

Заворушення, які виникли через жахливі економічні умови, стали найбільшим внутрішнім викликом для іранських духовних правителів принаймні за останні три роки. Додається, що антиурядові протести розпочалися в час посилення міжнародного тиску після ударів Ізраїлю та США минулого року.

Дані про захиблих

Видання зазначає, що іранський чиновник заявив у вівторок, 13 січня, що під час протестів загинуло близько 2000 осіб. Це перший випадок, коли влада визнала високу кількість жертв інтенсивних репресій під час двотижневих заворушень по всій країні.

Примітно, що видання CBS News посилаючись на джерело, яке перебуває в Ірані, повідомляє, що загинуло щонайменше 12 000, а можливо, і до 20 000 осіб за більш ніж два тижні протестів в країні.

Більше того, цей співрозмовник розповів виданню, що силові структури відвідують численні приватні лікарні по всьому Тегерану, погрожуючи персоналу, щоб той надав імена та адреси осіб, які лікуються від травм, отриманих під час протестів.

Джерело у Вашингтоні, яке має контакти в Ірані, повідомило, що кількість жертв, ймовірно, становить від 10 000 до 12 000 осіб.

Іранський активіст і блогер, який називає себе лише Vahid Online, опублікував відео, яке триває 16 хвилин. На кадрах він показав людей, які отримали поранення, ймовірно, від куль. Також він показав купи закривавленого одягу в морзі.

Реакція Трампа на протести в Ірані

У понеділок, 12 січня, ввечері Трамп оголосив про введення 25% імпортних мит на товари для будь-якої країни, яка веде бізнес з Іраном. Президент США також додав, що серед варіантів, які він розглядає для покарання Ірану за репресії, є і посилення військових дій.

"Ми готові до бою", - сказав очільник Білого дому на початку січня.

Реакція союзників Ірану на заяви США

В статті Reuters вказується, що Тегеран ще не відреагував публічно на оголошення Трампа про введення мит, але Китай розкритикував це рішення.

Видання зазначає, що Іран вже перебуває під жорсткими санкціями США, експортує більшу частину своєї нафти до Китаю, а серед інших його основних торговельних партнерів – Туреччина, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати та Індія.

Варто зазначити, що в Росії заявили, що погрози США щодо нових військових ударів по Ірану є "категорично неприйнятними".

"Ті, хто планує використати зовнішні заворушення як привід для повторення агресії проти Ірану, вчиненої в червні 2025 року, повинні усвідомлювати катастрофічні наслідки таких дій для ситуації на Близькому Сході та глобальної міжнародної безпеки", - вказується в заяві МЗС Росії.

Реакція ЄС на протести в Ірані

Як пише The Washington Post, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила у вівторок, що у відповідь на "надмірне застосування сили" проти антиурядових протестувальників у країні будуть "швидко запропоновані" додаткові санкції проти уряду Тегерана.

"Зростання кількості жертв в Ірані є жахливим. Я однозначно засуджую надмірне застосування сили та постійне обмеження свободи", - підкреслила президент Єврокомісії.

Також глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас оголосила, що готова запропонувати нові санкції проти Ірану за його жорстоку реакцію на протести. Вказується, що до цього блок наклав на Іран санкції за порушення прав людини, ядерну діяльність та підтримку Росії.

"Режим має досвід жорстокого придушення протестів, і ніхто не знає, що принесуть наступні дні. Жорстка і брутальна реакція сил безпеки є неприйнятною і викриває режим, який боїться власного народу", - зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Президент Європейського парламенту Роберта Метсола в понеділок, 12 січня, оголосила, що іранським дипломатам і представникам заборонено відвідувати всі приміщення Європейського парламенту в Брюсселі, Страсбурзі (Франція) та Люксембурзі, щоб "уникнути легітимізації цього режиму".

Окрім цього, в матеріалі WP вказується, що міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Веел оголосив у вівторок, що викликав посла Ірану в Нідерландах до Гааги. Пояснюється, що це дипломатичний інструмент, щоб продемонструвати незадоволення країни через "криваве придушення мирних демонстрацій".

Ситуація в Ірані: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив думку, що духовна влада Ірану зруйнована. Він додав, що якщо режим Ірану може залишитися при владі лише завдяки насиллю, тоді з ним фактично покінчено. Мерц вважає, що світ спостерігає останні дні і тижні цього режиму. Водночас, канцлер Німеччини висловив сподівання, що можна знайти мирний спосіб припинення конфлікту в Ірані.

Також ми писали, що державний департамент США закликав американців, які перебувають в Ірані, негайно покинути країну через різке погіршення безпекової ситуації. В заяві громадянам США радять самостійно організувати евакуацію та не розраховувати на підтримку уряду США. Американцям Держдеп США радить розглянути виїзд суходолом через Вірменію або Туреччину. Якщо змоги виїхати немає, тоді американцям радять знайти безпечне укриття, уникати публічності, зробити запаси їжі, води та медикаментів.

Вас також можуть зацікавити новини: