Атака РФ на Кривий Ріг: понад 700 будинків без тепла та 45 тисяч осіб без світла

За словами Вілкула, малі котельні вже перейшли на генератори, але для котелень 6 кіловольт генераторів не існує в природі.

Російські окупанти в ніч на середу, 14 січня, здійснили масовану дронову атаку по місту Кривий Ріг, внаслідок чого люди залишилися без електроенергії та опалення, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул в своєму Telegram-каналі.

"Аварійні відключення більш ніж 45 тисяч абонентів від енергопостачання, і понад 700 будинків від теплопостачання декількох котелень", - йдеться в повідомленні.

Також Вілкул закликав містян по можливості зробити запаси води.

Відео дня

"Насосні Міськводоканалу перейшли на генератори, воду в системі утримуємо, але тиск буде нижчим", - зазначив він.

Також голова Ради оборони міста розповів, яка ситуація після атаки з теплопостачанням.

"Малі котельні вже перейшли на генератори, але нагадую, що для котелень 6 кіловольт генераторів не існує в природі", - додав Вілкул.

Він також попередив громадян, що вранці в середу, 14 січня, в місті швидкісний трамвай не буде працювати.

"Штаб ліквідації наслідків вже працює. Побажайте удачі енергетикам, тепловикам, комунальникам. І подякуйте за важку роботу на морозі", - написав голова Ради оборони міста.

Атаки РФ по енергетиці України в морози: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що кияни розповіли виданню The Guardian, що в деяких будинках три дні поспіль немає електроенергії, в квартирі холодно, тому люди приходять до пунктів обігріву. Генеральний директор "Укренерго" Віталій Зайченко в інтерв'ю виданню Kyiv Independent заявив, що Росія намагається відключити місто і змусити людей виїхати за межі Києва. Зайченко поділився, що було пошкоджено підстанції і 70% Києва залишилося без електроенергії.

Також ми писали, що заступник голови комітету ВР з питань енергетики і ЖКП Олексій Кучеренко поділився, що Росія застосувала 5 ракет по київській ТЕЦ-5. Він додав, що цей об'єкт зазнав серйозних пошкоджень, тому дуже важко перезапустити подачу теплоносія по мережі. Енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв розповів, що через російську атаку вночі 9 січня дана ТЕЦ зовсім припинила виробництво тепла, а ТЕЦ-6 лише обмежила.

Вас також можуть зацікавити новини: