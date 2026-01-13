Українці зможуть викуповувати орендовані оселі: Рада скасувала радянський Житловий кодекс

Новим законом планується закласти основу для реформи житлової галузі.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому закон про основні засади житлової політики, який скасовує чинний в Україні Житловий Кодекс 1983 року та змінює радянські правила функціонування житлової сфери. За це рішення проголосувало 250 народних депутатів України.

Голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк розповіла, що, згідно з ухваленим документом, безкоштовне житло від держави зможуть отримувати 4 категорії населення: військовослужбовці, рятувальники, поліцейські та діти-сироти. Для всіх інших громадян, які стоять у квартирних чергах, запровадять дві нові форми житла: доступне і соціальне.

"Доступне житло - це житло, яке особи, що стоять у черзі на поліпшення житлових умов, зможуть придбати на пільгових умовах. Йдеться про кілька пільгових іпотек, оновлений механізм житлово-будівельних кооперативів, лізинг тощо. Соціальне житло - це житло, яким можна буде користуватись тимчасово на умовах так званої соціальної оренди", - пояснила Шуляк.

Закон запроваджує ще один механізм – оренда з правом викупу. Нардепка пояснила, що житло, яке було в оренді понад 10 років, можна буде отримати у власність, але цим правом можна буде скористатися тільки один раз. Платежі, які сплачував орендар за цей період, йтимуть у спеціальний револьверний фонд, з якого будуватимуться нове соціальне житло.

У цей же фонд надходитимуть платежі й за соціальну оренду, яка для кожної родини буде вираховуватися окремо, оскільки має складати не більше ніж 30% доходу родини.

Зазначається, що власником соціального житла, з якого воно надаватиметься в соціальну оренду, будуть громади. Буде запроваджено два типи операторів: оператор соціального житла (муніципальна неприбуткова організація для підтримки вразливих груп) та оператор доступного житла (бізнес, що пропонує оренду з викупом чи продаж).

Шуляк зазначила, що аби житло стало справді доступним, пропонуються інструменти його здешевлення: громади зможуть безкоштовно виділяти землю під забудову, надавати дешеві кредити або місцеві гарантії для їх залучення.

Крім цього, ухвалений законопроєкт змінює правила щодо службового житла. Відтепер воно надаватиметься виключно тимчасово, його не можна буде приватизувати, а проживати можна буде тільки на час виконання службових обовʼязків за пільгову орендну плату. Після припинення трудових відносин його потрібно буде звільнити. Винятком є лише, якщо людина отримала інвалідність під час виконання службових обовʼязків.

Шуляк додала, що прийнятий законопроєкт є частиною зобовʼязань України за програмою Ukraine Facility.

16 липня 2025 року Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт "Про основні засади житлової політики", який дає старт масштабній житловій реформі в Україні. Тоді повідомлялося, що для громадян із низьким доходом має бути запроваджено два формати тимчасового житла - соціальна оренда та оренда з правом викупу. Обидва механізми вже багато років працюють у ЄС.

Раніше тодішній премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявляв, що в Україні розпочався експериментальний проєкт створення фонду муніципального орендного житла. Деякі категорії українців отримали можливість орендувати квартиру орієнтовно за 6 тисяч гривень на місяць.

