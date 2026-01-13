Через проблеми зі світлом на Київщині воду даватимуть за графіками: Свириденко відреагувала

Терміни подачі води вже опублікували для одного з головних міст-супутників столиці.

Подача води мешканцям Ірпінської та Гостомельської територіальних громад буде здійснюватися за графіками, подібними до графіків подачі світла. Про це повідомляє комунальне підприємство "Ірпіньводоканал".

Причиною запровадження обмежень вказана відсутність електропостачання. Тож воду будуть подавати за тимчасовим графіком: вранці з 06:00 до 09:00 та ввечері з 18:00 до 21:30.

Комунальники обіцяють, що подача води буде відновлена у штатному режимі, як тільки ситуацію з електропостачанням буде нормалізовано.

У свою чергу прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що обговорила питання водопостачання Ірпеня з керівником Київської ОВА Миколоб Калашником. Вода у містян має з’явитися в стислі терміни, пообіцяла голова уряду.

"Ресурс на відновлення є, відповідне обладнання для резервного енергозабезпечення теж в Ірпінь відправлене", – зазначила Свириденко.

Ситуація в енергосистемі України – прогнози

Lиректор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко попереджає, що суттєве покращення ситуації з електропостачанням навряд чи можливе до закінчення зими, чи принаймні періоду жорстких морозів. З кожним обстрілом російських окупантів, за його словами, стан енергосистеми тільки погіршується, тож сподівання на нормалізацію ситуації впродовж зими він називає ілюзорними.

Як зазначає член комітету парламенту з питань енергетики Сергій Нагорняк, росіяни дочекалися морозів і зараз намагаються відрізати великі українські міста від світла, тепла та води. Нагорняк прогнозує, що аби повністю відновити енергосистему за масштабних руйнувань, Україні може знадобитися мінімум рік – або навіть півтора.

