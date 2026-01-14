Стармер збирається відвідати Давос через 'важливий момент' щодо України, - The Telegraph

У Давосі відбудуться переговори між країнами G7 про гарантії безпеки для України, які давно є пріоритетом для Стармера та європейських союзників.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не планував брати участь у засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі, але, якщо виникне важливий "момент" щодо України, він може переглянути свої плани і приєднатися до переговорів. Про це пише The Telegraph з посиланням на свої джерела.

Видання зазначає, що президент США Дональд Трамп планує використати саміт для зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським і може підписати угоду про "процвітання" України.

"Дипломатичні джерела повідомили The Telegraph, що також можливі переговори між країнами G7 про гарантії безпеки для України, які давно є пріоритетом для Стармера і європейських союзників", - йдеться в статті.

Раніше Financial Times писало, що ці обговорення можуть пройти у формі зустрічі лідерів США, Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії.

"Джерела в Уайтхоллі повідомили The Telegraph, що остаточне рішення про те, чи буде Стармер присутній на саміті, ще не прийнято, але важлива зустріч щодо України може переконати його поїхати", - зазначає The Telegraph.

Надії на "момент" щодо України

Європейські союзники та українські чиновники стурбовані питанням, чи підтримає Трамп гарантії безпеки, які обговорюються членами його адміністрації вже кілька тижнів.

Європейські дипломати сподіваються, що форум можна використати для створення "моменту" щодо України, який прискорить закінчення війни.

Водночас жоден із планів, що обговорювалися західними країнами, ще не був представлений Росії, яка може повністю відкинути ідею припинення вогню і західних гарантій безпеки.

В останні роки британські прем'єр-міністри зазвичай не відвідували саміт у Давосі, хоча іноді використовували його як майданчик для обговорення інших питань – як це зробила Тереза Мей під час переговорів щодо Brexit у 2018 році.

Переговори в Давосі – що відомо

Раніше FT писало, що союзники України з "Великої сімки" проведуть зустріч з президентом США Дональдом Трампом, щоб заручитися його особистою підтримкою щодо гарантій безпеки для України після введення режиму припинення вогню.

Також раніше повідомлялося, що на зустрічі в Давосі Зеленський і Трамп повинні укласти угоду про "процвітання" і післявоєнне відновлення України на суму 800 мільярдів доларів.

