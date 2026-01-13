Малюк заявив, що залишається в СБУ, і пообіцяв нову 'бавовну'

​​​​​​​За його словами, "бавовна" буде палати, допоки росіяни не зупинять війну.

Василь Малюк заявив, що йде з посади голови Служби безпеки України, але залишається у системі Служби, пообіцявши продовжувати боротьбу за Україну. Про це йдеться у його колонці на 24 каналі.

За його словами, завдяки Службі безпеки прекрасне українське слово "бавовна" отримало новий сенс.

"І я наголошую: вона палала, палає і буде палати, допоки росіяни не зупинять війну проти України. Ми проводили унікальні спецоперації, яким аплодував весь світ. Втілювали у реальність те, що раніше здавалося фантастикою. Робили неможливе можливим. Переламували хід війни. А нашим оперативним задумам заздрили навіть голлівудські сценаристи", - зазначив він.

За словами Малюка, безперечно, найгучнішою стала спецоперація "Павутина" – удар по стратегічній авіації Росії, від якого противник і досі не оговтався. Також тричі ефективно атакували символ путінізму – Кримський міст.

"Морські дрони СБУ – Sea Baby – стали справжнім жахом для російського флоту. Наші морські дрони вивели з ладу 11 російських кораблів. Зрештою, флот Росії втік з Севастополя і змушений переховуватися в інших портах. Росія втратила домінування у Чорному морі", - заявив він.

Також Малюк нагадав, що нещодавно наша новітня розробка – підводний морський дрон Sub Sea Baby – "завітав у бухту Новоросійська й успішно уразив субмарину росіян".

"Я йду з посади, але не з СБУ. Залишаюсь в системі Служби й працюватиму на благо народу та держави. Докладатиму усіх зусиль, аби Україна була сильною та незалежною, а українці – нарешті здобули справедливий мир", - резюмував він.

Звільнення Малюка

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 13 січня, Верховна Рада України проголосувала за звільнення Малюка з посади голови Служби безпеки України.

У парламент не внесено нову кандидатуру на цю посаду. На сьогодні тимчасовим виконувачем обовʼязків голови СБУ призначено Євгенія Хмару. Водночас у депутатів немає впевненості, що його кандидатуру буде запропоновано на посаду керівника цієї спецслужби.

