Учені дізнались, які зміни відбуваються з організмом астронавтів у космосі

Нове наукове дослідження впливу космічних польотів на здоров’я людини виявило, що у астронавтів з часом змінюються положення і форма мозку.

Як пише Sky News з посиланням на дослідження Proceedings of the National Academy of Sciences, після перебування в космосі мозок зміщується "вгору та назад усередині черепа", причому найбільші зміни фіксуються в сенсорних і моторних ділянках. Спостерігаються, за словами науковців, "регіональні нелінійні бічні деформації, які відрізняються між верхніми та нижніми частинами мозку".

Зокрема, дослідники проаналізували МРТ-знімки 26 астронавтів до польоту і після повернення з космосу. Отримані дані порівняли зі знімками 24 цивільних учасників на Землі, які перебували в умовах тривалого постільного режиму з нахилом голови донизу - моделі, що імітує вплив мікрогравітації.

У цивільних учасників також зафіксували зміни форми та положення мозку, однак у астронавтів зміщення вгору було значно вираженішим.

"Наслідки цих пов’язаних із космічними польотами зміщень і деформацій мозку для здоров’я та працездатності людини потребують подальших досліджень, щоб прокласти шлях до безпечнішого освоєння космосу", – зазначили вчені.

За їхніми словами, хоча більшість деформацій зникає протягом шести місяців після польоту, частина змін зберігається.

Співавторка дослідження, професорка кафедри прикладної фізіології та кінезіології Університету Флориди Рейчел Сайдлер наголосила, що "необхідно зрозуміти ці зміни та їхній вплив, щоб забезпечити безпеку й здоров’я астронавтів і зберегти їхню довготривалу працездатність".

Говорячи про роль тривалості перебування в космосі, Сайдлер зазначила, що саме цей чинник є ключовим:

"Найбільші зміни спостерігалися у тих, хто провів у космосі рік. У тих, хто літав лише на два тижні, зміни також були, але менш виражені - тривалість перебування відіграє вирішальну роль".

