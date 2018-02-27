В Ужгороді під час пожежі в багатоповерхівці загинула жінка, чоловік отримав важкі опіки

У постраждалого діагностовано опіки 50 відсотків тіла ІІ та ІІІ ступеню важкості.

Сьогодні в Ужгороді під час пожежі, що виникла у під'їзді багатоповерхового житлового будинку на вул. Генерала Свободи, загинула жінка, чоловік отримав важкі опіки 50% тіла.

Як повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій, про щільну задимленість рятувальникам повідомили мешканці будинку.

"Пожежа виникла на сходовій клітині між першим та другим поверхами. На місці рятувальники виявили тіло жінки без ознак життя та травмованого чоловіка. Останнього каретою "швидкої" негайно доправили до реанімаційного відділення обласної клінічної лікарні ім. А.Новака. У постраждалого діагностовано опіки 50 відсотків тіла ІІ та ІІІ ступеню важкості", - йдеться в повідомленні.

На місці події працювали 15 рятувальників та 4 одиниці техніки. Через сильну задимленість фахівці ДСНС вивели на свіже повітря 15 мешканців будинку. Причина пожежі встановлюється.