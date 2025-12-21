Генсек НАТО прокоментував відновлення призову на військову службу в Німеччині.

Генсек НАТО Марк Рютте висловився про те, що молодь у Німеччині проти реформи військової служби і виходить на протести, закликаючи не вводити призов на військову службу. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Bild.

У Рютте запитали, як мотивувати молоде покоління боротися за свою країну. У відповідь він зазначив, що існує велика кількість дискусій з цього приводу. Однак, на його думку, більшість жителів як Німеччини, так і Нідерландів приймають необхідність захищати країну.

"Коли я дивлюся на Німеччину - а також на мою власну країну, Нідерланди - я бачу явну більшість, яка розуміє загрозу і необхідність захищати свою країну. Я не сумніваюся: коли справи стануть серйозними, молодь буде готова взяти в руки зброю", - сказав він.

Відео дня

При цьому, зазначив генсек НАТО, країни, що входять до Альянсу, мають багато переваг над путінською Росією. Зокрема, за кількістю жителів.

"У Путіна 140 мільйонів жителів. Країни НАТО разом мають близько одного мільярда. З усіх боків ми зараз сильніші за Росію", - додав він.

Війна в Європі

Як писав УНІАН, раніше Марк Рютте висловився про те, що на поточному етапі Європа переживає один із найнебезпечніших моментів із часів закінчення Другої Світової війни. Але в разі завершення війни і досягнення мирного врегулювання деякі європейські країни, за його словами, готові брати участь "живою силою" в захисті України від можливого повторення російської агресії.

Вас також можуть зацікавити новини: