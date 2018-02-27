На Житомирщині горить приватний будинок: 70% опіків тіла отримав 11-річний хлопчик

Під час пожежі старша 14 –річна дівчинка врятувала своїх менших братів, 2006 та 2009 років народження. 11 –річний хлопчик отримав 70% опіків тіла, його госпіталізовано до центральної районної лікарні.

На Житомирщині рятувальники ліквідовують пожежу у приватному будинку, 70% опіків тіла отримав 11-річний хлопчик.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

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27 лютого об 11:04 до Служби порятунку «101» м. Радомишля надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому житловому будинку в с. Спірне. На момент пожежі у будинку знаходилось троє дітей, батьків вдома не було.

На час прибуття рятувальників будинок горів по всій площі. О 12:48 пожежу вдалося локалізувати. Ліквідація наразі триває.

Під час пожежі старша 14 –річна дівчинка врятувала своїх менших братів, 2006 та 2009 років народження. 11 –річний хлопчик отримав 70% опіків тіла, його госпіталізовано до центральної районної лікарні.

Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем під час розпалювання груби (для розпалювання діти використовували бензин).

На місці події працює відділення рятувальників 16-ї державної пожежно-рятувальної частини у складі 5 осіб. Усі обставини надзвичайної події наразі з’ясовуються.