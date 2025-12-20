Інформацію підтвердила у коментарі медіа староста села.

У ніч проти 20 грудня російські окупаційні війська зайшли до прикордонного села Грабовське Сумської області.

Про це з посиланням на джерела повідомило місцеве видання "Кордон.Медіа". Зазначається, що це село розташоване безпосередньо на лінії кордону. Там перебували цивільні мешканці, які раніше письмово відмовилися від евакуації.

"Нам відомо, що мова йде про трохи понад півсотні громадян. Їх вивезли на територію Російської Федерації для проведення так званих "фільтраційних заходів", – йдеться в повідомленні.

Журналісти також повідомляють про подальший рух російських підрозділів у напрямку хутора Високий та села Рясне. В останньому станом на ранок 20 грудня теж перебували цивільні. Однак ввечері розпочалася евакуації.

" Червоний Хрест, Білі Янголи та представники влади вивезли людей, але це 1/4 мешканців, які там перебували. Інші, попри попередження про ситуацію, залишилися", – додали в "Кордон.Медіа".

Доповнено: Видання "Суспільне" теж повідомляє про те, що росіяни вивезли з Грабовського близько пів сотні мешканців. Інформацію журналістам підтвердила телефоном староста села Лариса Кремезна. Зазначається, що дітей серед них не було.

Крім того, співзасновник аналітичного проєкту Deep State Руслан Микула розповів "Суспільному" про активізацію російських загарбників у районі Грабовського. Ситуація на тій ділянці уточнюється.

Ввечері 20 грудня російські загарбники скинули авіабомби на Ізюм Харківської області. Внаслідок атаки загинуло подружжя – чоловік 47 років та його 42-річна дружина, яка є працівником поліції.

Тим часом ворог продовжує атакувати Одеську область. Загарбники влучили в резервуари в порту Південний. Внаслідок атаки є загиблі і постраждалі.

