У неділю, 21 грудня, в більшості регіонів України продовжать вимикати світло за графіками. Про це повідомляє компанія "Укренерго".

За словами енергетиків, окрім застосування графіків для побутових споживачів будуть діяти обмеження на енергоспоживання промисловими об'єктами. Обсяги і тривалість відкключень світла в "Укренерго" не повідомляють. Цю інформаціють мають оприлюднити регіональні енергокомпанії.

Зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Енергетики просять ощадливо споживати електроенергію в години її подачі.

Ситуація в енергосистемі України

Як писав УНІАН, минулої ночі Росія завдала масованого удару дронами-камікадзе по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок цього без електропостачання залишилися Миколаїв та низка населених пунктів області. Ближче до вечора обласний центр вже знову був зі світлом.

Також ми розповідали, що Одеська область опинилася на порозі тривалого "напівблекауту". За словами експертів, регіон і до війни мав недостатньо розвинуту енергосистему, а тепер Росія цілеспрямовано його атакує, зважаючи на стратегічну важливість портів регіону.

