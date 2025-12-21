У суботу, 20 грудня, в мережі поширився відеоролик, у якому над столицею пролетів дрон з російським прапором. Український експерт із систем радіоелектроніки та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що дрон був запущений агентурою противника з метою зняти відео та поширити його в інформаційному полі Росії.
Про це він зазначив у Telegram. За словами експерта, дрон перебував у повітрі 4 хвилини 50 секунд, після чого був виявлений і знешкоджений засобами радіоелектронної боротьби. Загальна дальність польоту склала менше кілометра.
"Небо Києва (і не тільки) закрите багатьма технічними системами різних служб, але фізику не обдуриш і такі провокації можуть повторюватися на якісь короткі проміжки часу польоту. Фактично ворогу і потрібні ці хвилини для сюжетів ІПСО. Я не можу багато розповідати, але не сумнівайтеся, люди, які це зробили, не залишаться без відповідальності", - наголосив "Флеш".
Дрони у війні в Україні
Як повідомляв УНІАН, з початку грудня українським військам щодня постачають майже 950 дронів-перехоплювачі, які призначені для протидії ворожим БПЛА типу Shahed.
Варто зазначити, що дрони-перехоплювачі - це FPV-безпілотники, які призначені для знищення повітряних засобів ураження противника. Найчастіше такі дрони літають за допомогою чотирьох моторних пропелерів, але на відміну від звичайних квадрокоптерів, вони часто мають форму кулі або ракети.