Російські загарбники зруйнували міст біля населеного пункту Маяки, зазначив речник Держприкордонслужби.

Пункти пропуску на півдні Одеської області не зачинені і продовжують функціонувати. Там здійснюють оформлення як громадян, так і транспорту.

Однак є певні обмеження, повʼязані зі знищенням окупантами мосту поблизу населеного пункту Маяки. Про це в етері телеканалу "Ми – Україна" розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Через знищення мосту ускладнений рух як з боку Одеси до державного кордону, так і у зворотному напрямку. Доїхати до Одеси через пункти пропуску на півдні області практично неможливо.

Відео дня

У ДПСУ рекомендують українцям обирати альтернативні напрямки:

"Це можуть бути пункти пропуску на кордоні з Молдовою у Вінницькій області або у Чернівецькій – зокрема, пункти пропуску "Могилів-Подільський", "Мамалига" і "Сокиряни"".

Атаки РФ по мостах на Одещині

18 грудня російські терористи вдарили по мосту поблизу населеного пункту Маяки Одеської області. Тоді через атаку РФ загинула жінка, постраждали троє її дітей.

Експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначав, що окупанти намагаються "розрізати" транспортні комунікації між південно-західною частиною регіону та рештою України. Він зазначив, що 14 грудня ворог також атакував залізнично-автомобільний міст у селищі Затока майже 40 "Шахедами", з яких близько двох десятків влучили в ціль.

Вас також можуть зацікавити новини: