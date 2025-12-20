Україна завдала серію ударів дронами по російських нафтових танкерах у Чорному та Середземному морях.

За останні кілька тижнів Україна чотири рази використовувала безпілотники для ударів по нафтових танкерах із "тіньового флоту" Росії, загострюючи війну на морі та демонструючи, що українські спецслужби почувають себе дедалі впевненіше, здійснюючи зухвалі атаки та публічно визнаючи відповідальність за них.

Одне судно було вражено повітряними дронами в ніч на четвер у Середземному морі, більш ніж за 1900 кілометрів від України. Три інших були атаковані морськими безпілотниками в Чорному морі. Це перші атаки на російські нафтові танкери, що порушують санкційний режим, які Україна визнала з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року, пише The New York Times.

СБУ також заявила, що за останні 10 днів чотири рази атакувала російські нафтовидобувні платформи в Каспійському морі.

Відео дня

Удари по російській нафті та "тіньовому флоту"

Нафтовий бізнес живить економіку Росії і війну, і протягом усього конфлікту Захід намагався урізати ці доходи за допомогою санкцій.

Щоб обійти ці санкції, Росія створила так званий "тіньовий флот" - таємну мережу із сотень нафтогазових танкерів з власниками, яких важко відстежити, і які потайки перевозять пальне в такі країни, як Індія і Китай. Україна вважає, що якщо їй вдасться порушити цей бізнес за допомогою атак на тіньовий флот, а також на нафтопереробні заводи, вона зможе отримати важелі впливу на мирних переговорах, до яких зараз підштовхує президент США Дональд Трамп, демонструючи, що вона продовжує атакувати Росію.

Крім того, Україна сподівається змусити Росію сісти за стіл переговорів, урізавши її нафтові доходи. Поки що кремлівський диктатор Володимир Путін не дав жодних вказівок на те, що він зацікавлений у припиненні війни.

Він заявляє, що перемагає, нещодавно додавши, що атаки Києва на тіньовий флот нібито не матимуть жодного ефекту. Він також пригрозив відплатою. "Ми обов'язково відповімо", - сказав він під час своєї підсумкової прес-конференції.

Новий фронт у повномасштабній війні

ЗМІ пише, що нещодавні атаки є частиною нового фронту в конфлікті. Протягом багатьох років адміністрація Байдена застерігала Україну від ударів по нафтовій промисловості Росії через побоювання зростання світових цін і ескалації війни.

Також повідомляється, що публічні заяви України припускають, що Трамп міг знати про ці плани, оскільки Україна не стала б ризикувати і злити Трампа на даному етапі переговорів.

Усі чотири танкери, виведені з ладу українськими спецслужбами, були порожніми. СБУ повідомила, що три судна в Чорному морі прямували на завантаження нафтою в Новоросійськ, найбільш завантажений порт Росії на північно-східному узбережжі моря. Атака в ніч на четвер у Середземному морі була найнесподіванішою, оскільки судно перебувало дуже далеко від України.

Експерти заявили, що ці атаки стали сигналом Росії про готовність України до ескалації війни, а також посланням Європі про необхідність забезпечити дотримання санкцій, інакше вона зіткнеться з великими проблемами на судноплавних шляхах.

Атаки призвели до різкого зростання страхових тарифів для будь-яких легальних танкерів у регіоні. Вони також викликали побоювання в таких країнах, як Туреччина, з приводу розширення війни на прилеглі води і спровокували стурбованість можливим екологічним збитком.

Однак аналітик Центру досліджень проблем нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна Ханна Нотте вважає, що українські удари по танкерах тіньового флоту навряд чи істотно підірвуть здатність Росії експортувати нафту. За її словами, набагато більшої шкоди завдають удари України по нафтопереробних заводах і нафтових платформах останніми кількома місяцями, поряд із санкціями проти двох найбільших нафтових компаній Росії.

Удари України по "російській нафті"

Раніше УНІАН повідомляв, що СБУ завдала удару по третій нафтовидобувній платформі РФ у Каспійському морі. Триває системне зниження нафтодоларових надходжень до російського бюджету війни.

Крім того, ми розповідали докладніше про випадок, коли СБУ вперше вразила танкер "тіньового флоту" РФ у Середземному морі. З погляду міжнародного права та законів і звичаїв війни - це абсолютно законна мета для СБУ.

Вас також можуть зацікавити новини: