Угорский прем'єр вважає, що європейські політики мріють нашкодити Росії.

Угорський прем'єр Віктор Орбан звинуватив керівництво Європейського союзу у бажанні нашкодити Росії і порівняв це із вторгненням гітлерівської Німеччини в СРСР. Відповідну заяву він зробив, виступаючи на "антивоєнному" (а насправді передвиборчому) мітингу в місті Сегед, пише угорське видання Index.

За словами Орбана, мова не йде про те, що існує якийсь "генеральний план" проти Росії, але він усе одно вважає, що європейці хочуть скористатися війною в Україні, щоб послабити Росію, тому що бачать в ній загрозу.

"Росію атакували Наполеон і Гітлер. Їм це не вдалося, а [головній дипломатці ЄС] Каї Каллас, мабуть, вдасться?! Я б застеріг усіх від нападу на них (росіян - УНІАН)", - сказав угорський прем'єр.

Відео дня

Інші скандальні заяви Орбана

Як писав УНІАН, напередодні угорський прем'єр відзначився заявою про те, що йому "не зовсім зрозуміло", хто на кого напав у російсько-українській війні. Він зокрема послався на те, що більшість українців продовжують вести мирний спосіб життя, а сама Україна є не такою вже маленькою країною.

На це відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. "Так само "незрозуміло", як це було для угорського керівництва в 1939 році, пане Орбан", - написав він у соцмережі X.

