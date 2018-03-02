Печерський суд відпустив банду підозрюваних у замаху на главу ДПЗКУ під заставу в 350 тисяч гривень

Суддя Печерського районного суду Києва Лариса Цокол відпустила чотирьох підозрюваних в організації замовних вбивств, в тому числі проти керівника ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», під заставу.

Дане рішення суд ухвалив ввечері в четвер, 1 березня. Кожному з підозрюваних визначено заставу в 350 тис. гривень.

Відзначається, що імена підозрюваних відомі. Це Микола Стрепаченко, Олександр Царенко, Борис Драпак і Ярослав Мужик, повідомляють Українські новини.

Постановою суду всім підозрюваним на період слідства заборонено спілкуватися один з одним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Національна поліція України затримала учасників злочинної групи, які підозрюються в організації замаху на одного з керівників ДПЗКУ.

Операція по затриманню злочинців проводилася 26 і 27 лютого 2018 роки спільно з ГУР МО України та Генеральною прокуратурою. Серед затриманих – керівник одного із структурних підрозділів Державної продовольчо-зернової корпорації і службовець ГУР.

«26 та 27 лютого 2018 року слідчі Головного слідчого управління Нацполиции, оперативники Департаменту внутрішньої безпеки та Департаменту захисту економіки Нацполиции спільно з працівниками Управління власної безпеки ГУР МО України при процесуальному керівництві Генеральної прокуратури України провели заходи по затриманню зловмисників замовників, організатора і виконавців. Усіх їх затримано в порядку статті 208 КПК України. Найближчим часом у Печерському суді затриманим буде обиратися запобіжний захід, – повідомляли в Нацполиции.

Там також відзначили відзначають, що замах на одного з керівників ДПЗКУ, вчинений 10 листопада 2017 року, бул безпосередньо пов'язаний з професійною діяльністю потерпілого.