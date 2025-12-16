НП сталася в Бразилії, на щастя, ніхто з людей не постраждав.

У Бразилії сильний вітер повалив статую Свободи біля магазину мережі Havan.

Як пише Metropoles, інцидент стався в понеділок у муніципалітеті Гуаїба. Момент падіння конструкції потрапив на відео - статуя звалилася просто на парковці торгового центру.

Йдеться про 24-метрову копію американської Статуї Свободи. Причиною НП стали потужні пориви вітру, які цього дня обрушилися на регіон. На щастя, постраждалих немає: у момент події парковка була практично порожньою. У компанії Havan повідомили, що територію одразу ж оточили, дотримуючись усіх заходів безпеки, а найближчим часом фахівці почнуть демонтаж конструкції, що впала.

Відео дня

В офіційній заяві уточнюється, що загальна висота монумента становить 35 метрів, проте впала тільки сама статуя. Також підкреслюється, що об'єкт мав усю необхідну технічну документацію і перебував на цьому місці з моменту відкриття магазину 2020 року. Компанія пообіцяла провести технічну експертизу, щоб встановити причини того, що трапилося, та ухвалити подальші рішення.

Раніше місцевих мешканців попереджали про пориви вітру понад 90 км/год. У сусідньому місті Каноас швидкість вітру сягала 96,3 км/год.

Нагадаємо, влітку цього року від сильного вітру постраждав зоопарк у Києві. На щастя, всі тварини живі, хоча деякі з них сильно злякалися. Шторм накрив столицю під кінець липня. Тоді негода пошкодила огорожі в альпак і в ведмедів, також вітер розбив скло і повалив 15 дерев.

Вас також можуть зацікавити новини: