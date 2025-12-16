Якщо агресія Росії продовжиться, Україна може розраховувати на 45 млрд євро на рік фінансової допомоги.

Репараційна позика є фінансовою гарантією безпеки для України, заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.

Зеленський зазначив, що розмір такої позики наразі становить від 150 до 200, загалом — 210 млрд доларів. Тому, її називають геймчейнджером для України.

Також президент України зазначив, що є кілька планів щодо війни.

"План А — закінчення війни. План Б — продовження російської агресії. Якщо план Б і російська агресія продовжується, Україна розраховує не лише на двосторонні пакети з країнами", - сказав Зеленський.

За його словами, якщо російська агресія продовжуватиметься, тоді Україна може розраховувати на 45 млрд євро на рік фінансової допомоги, тобто, йдеться про транш цієї репараційної позики.

Він додав, що ці кошти країна зможе використовувати на підтримку нашої армії, оборонного сектору та фінансових потреб — передусім на зброю, ППО, армію тощо.

"Є також критична інфраструктура, безумовно, — інфраструктура та енергетика", - додав Зеленський.

Якщо ж війна закінчиться, то ці кошти будуть використовуватися на відбудову країни.

"Якщо війни немає і, дай Боже, вона закінчиться, то ми використовуємо відповідні річні транші на відбудову України. Уявіть собі: якщо немає війни, 45 млрд на рік — це дуже серйозне вливання в макрофінансову стабільність України, у наше відновлення і, знову-таки, в ту саму "критичку", але вже йдеться не про підтримку, а про її відновлення", - розповів президент.

За словами Зеленського, ця частина гарантій як п’ята стаття, як зброя, як "Коаліція охочих".

"Якщо виникнуть питання з репараційною позикою, ми розраховуємо на альтернативні шляхи. Вони, напевно, складніші, але ми обговорюємо з Європейським Союзом, із лідерами — передусім із фон дер Ляйен і Коштою, як керівниками Європейського Союзу, — що вони шукатимуть альтернативу в цих самих обсягах траншів", - додав український лідер.

Замороження російських активів: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро розповів, що цього тижня Євросоюз може ухвалити рішення, яке гарантує фінансову стабільність України на наступні два роки. Мова йде про засідання Європейської Ради за участі 27 країн-членів ЄС. На ньому має бути ухвалене рішення щодо фінансової підтримки України. Барро зазначив, що Україна продемонструвала готовність рухатися вперед і прискорюватися на цьому шляху.

Також ми писали, що на думку Forbes, Європа, можливо, усунула один із найнадійніших важелів впливу Кремля, ухваливши рішення про замороження російських активів. Урядам Європи тепер слід вирішити, чи можуть ці заморожені кошти підтримати довгострокове фінансування України і як саме.

