У Європі побоюються, що припинення вогню в Україні вивільнить російські військові ресурси для нападу на інші країни.

Поки президент США Дональд Трамп намагається домовитися про мирне врегулювання щодо України, європейські лідери б'ють на сполох, заявляючи, що Росія може завдати удару по їхніх країнах. Як пише The Wall Street Journal, європейські чиновники у сфері безпеки зараз регулярно закликають громадськість готуватися до потенційної війни з Росією - заява, яка здавалася немислимою ще десятиліття тому.

Проблема мирної угоди Трампа

У європейських столицях висловлюють побоювання, що Трамп підштовхне Україну до ухвалення нерівноцінної мирної угоди, що додасть впевненості Путіну та зробить Україну вразливою для майбутніх російських атак. При цьому припинення вогню також вивільнить російські військові ресурси для нападу на Європу.

Також у Європі побоюються, що адміністрація Трампа не прийде на допомогу, якщо атака все-таки відбудеться. У Стратегії національної безпеки США вперше за останні роки Росія не згадується як ворог.

Відставний адмірал Нідерландів Роб Бауер каже, що якщо Європа хоче зберегти мир, вона повинна готуватися до війни, щоб стримати Путіна. При цьому він додав, що чиновники стурбовані даними, які свідчать, що російський військово-промисловий комплекс виробляє більше, ніж йому потрібно для війни в Україні, тож вона може відновити напад на Європу швидше, ніж передбачалося раніше.

Водночас політики в усьому регіоні попереджають, що відродження войовничого мислення в суспільстві, супроводжуване поясненням складних компромісів у питаннях витрат, є складним завданням. Опитування Gallup, проведене торік, показало, що тільки третина європейців готові битися за захист своєї країни, порівняно з 41% у США:

"У приватних розмовах європейські чиновники кажуть, що виборці підтримають необхідні жертви - від збільшення військових витрат до відновлення призову - тільки в тому разі, якщо вони вважають, що напад відбудеться".

Європейські керівники служб безпеки вже заявляють, що Росія почала таємний наступ на Європу в "сірій зоні", намагаючись завдати шкоди її економіці та посіяти хаос. Водночас німецькі чиновники підозрюють, що кампанія саботажу та шпигунства Москви частково спрямована на підготовку атаки на логістичні шляхи НАТО, що затримає розгортання військ у Східній Європі у разі збройного конфлікту проти Польщі або країн Балтії.

Європа готується до конфлікту

Так, Франція заявила про відновлення добровільної військової служби для молоді, наслідуючи приклад Німеччини, Бельгії та Нідерландів. Німеччина активно проводить військові ігри, моделюючи, як вона перекидатиме війська на фронт у разі нападу Росії. Велика Британія скорочує військову підготовку за межами Європи, щоб зосередитися на Росії. Також цього року європейські країни-члени НАТО домовилися збільшити традиційні витрати на оборону.

Однак у багатьох великих західноєвропейських економіках ці компроміси поки що не відчуваються громадськістю. Водночас кілька воєначальників публічно заявили, що витрати доведеться значно збільшити, якщо Європа хоче стримати Росію від подальшої агресії.

Європа і Росія

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни-члени Альянсу є "наступною метою Росії". За його словами, НАТО має докласти всіх зусиль, щоб запобігти новій війні.

А колишній міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрем вважає, що загроза, яку Росія становить для східного флангу НАТО, ніколи не зникне.

