Зеленський визнав, що питання територій наразі ключове, але консенсусу по ньому немає.

Україна не збирається ні де-юре, ні де-факто визнавати Донбас російським. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами президента, Україна не хоче віддавати Донбас Росії, тому США прагнуть знайти компроміс.

"Ми не хочемо віддавати наш Донбас. Американці хочуть знайти компроміс, вони пропонують вільну економічну зону. Я ще раз підкреслю - вільна економічна зона - це не значить, що під керівництвом РФ", - сказав Зеленський.

Відео дня

Він визнав, що питання територій наразі основне в переговорах зі США, але консенсусу немає.

"Це важливі для мене риси будь-якого формату Донбасу. Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо, ту частину, яка тимчасово окупована. Але, тим не менш, ми проговоримо питання щодо території. Ви знаєте, що воно одне з ключових, в цьому питанні у нас поки що консенсусу немає", - зазначив український лідер.

Зеленський зазначив, що під час переговорів окремо піднімалося питання внутрішньо переміщених осіб, які втратили житло через війну. Він додав, що мова йде про величезні суми — десятки мільярдів доларів, орієнтовно близько 80 мільярдів.

"Україна потребує відповідних механізмів відшкодування, щоб українці хотіли жити в Україні та мали для цього реальні можливості", - сказав президент.

Ще, за його словами, було піднято питання підтримки сімей загиблих захисників.

"Будь-який воїн, який загинув на війні, — це наш герой", - сказав Зеленський.

Хоча він й визнав, що нести таку фінансову відповідальність державі вкрай складно, але пообіцяв, що Україна виконає ці зобов’язання.

"Ми все будемо оплачувати. Це наш моральний обов’язок. Навіть без зовнішньої підтримки ми це зробимо", - пообіцяв Зеленський.

При цьому, президент України прогнозує, що, швидше за все, російський диктатор Володимир Путін не погодиться прийняти напрацьовані зміни до мирного плану США.

"Якщо Путін буде відкидати все, буде турбулентність", - прогнозує Зеленський.

Він не виключає, що якщо Путін зруйнує будь-які дипломатичні можливості і бажання — як українську, так і європейську, США тиснутимуть на країну-агресор санкціями та нададуть Україні більше зброї.

"Американці хочуть швидкого завершення війни. Для нас важлива якість. Якщо швидкість і якість співпадатимуть, ми обома руками за", - запевнив Зеленський.

Доля Донбасу: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що помічник президента РФ Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков не виключив, що на Донбасі не буде в майбутньому ні російських, ні українських військ. Проте, за його словами, там буде Російська гвардія. Ушаков впевнений, що "рано чи пізно Донбас перейде під повний контроль Росії" й станеться це або в результаті переговорів чи військовим шляхом.

Також ми писали, що глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас висловила думку, що Донбас - це не кінцева мета Путіна. Каллас впевнена, що якщо віддати Росії частину Донеччини, яку вона не може захопити військовим шляхом, країна-агресор не зупиниться й продовжать захоплювати всю Україну. Вона зазначила, що слід засвоювати уроки минулого, тому для тривалого миру не слід умиротворювати агресора.

Вас також можуть зацікавити новини: