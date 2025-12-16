Уже з середини грудня 2025 року лоукостер запускає сім нових маршрутів із Сучави.

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про відновлення своєї бази в аеропорту румунського міста Сучава. Він є найближчим до України міжнародним аеропортом.

Як повідомляється на офіційному сайті авіакомпанії, тепер базуючи в цьому аеропорту два літаки, вже з 15-18 грудня 2025 року із Сучави почнуть виконуватися рейси за сімома новими маршрутами:

Крім того, у січні 2026 року Wizz Air збільшить частоту рейсів із Сучави до німецького Дортмунда – до чотирьох рейсів на тиждень.

Відео дня

Загалом наразі Wizz Air пропонує 13 маршрутів у шість країн із міжнародного аеропорту Сучави "Штефан чел Маре" – окрім згаданих вище напрямків, авіакомпанія також літає з цього румунського міста до Відня (Австрія), Рима (Італія), Лондона (Велика Британія), Меммінгена (Німеччина) та Мілана-Мальпенса (Італія).

Як дістатися з України до аеропорту Сучави

Наразі найзручніший і найбюджетніший спосіб потрапити з України в аеропорт Сучави – це доїхати пасажирським автобусом із Чернівців.

У дорозі автобус проводить близько 2-3 годин, з урахуванням прикордонного контролю – черг на пункті пропуску "Порубне – Сірет" практично ніколи не буває, тож одного разу ми навіть проїхали весь маршрут за 1,5 години.

За день між містами проходить близько десятка автобусів, а ціни на квитки стартують від 400 гривень. Деякі їдуть прямо в аеропорт, а деякі – до автовокзалу або головного залізничного вокзалу (і вони розташовані в різних частинах міста). При цьому від обох зупинок до аеропорту можна доїхати міськими автобусами.

Wizz Air у Румунії – останні новини

Як повідомляв УНІАН.Туризм, минулого тижня Wizz Air також оголосив про відновлення роботи своєї бази в румунському місті Тиргу-Муреш. Уже 2026 року лоукостер пропонуватиме пасажирам 10 маршрутів до восьми країн Європи з аеропорту "Трансільванія".

Крім того, наприкінці літа 2025 року авіакомпанія суттєво розширила програму польотів із таких міст Румунії, як Бухарест, Ясси, Клуж-Напока та Брашов.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей та дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.