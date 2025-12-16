Зазначається, що зміни в політиці Китаю та США призвели до зниження попиту.

Інтерес до сонячних панелей у світі знижується. Наступного року обсяг установок уперше скоротиться з моменту появи галузі на світовому ринку понад 20 років тому.

Видання Bloomberg пише, що, згідно з прогнозом BNEF Global PV Market Outlook, 2026 року у світі буде додано 649 гігаватів потужності сонячної енергії, що менше, ніж 2025 року. Зростання цього року найслабше за останні сім років, а скорочення наступного року буде першим з 2000 року.

Причина спаду - зміни в політиці Китаю і США, які призвели до зниження попиту. Інші ринки не зможуть компенсувати значний дефіцит, спричинений двома найбільшими економіками світу.

Це погана новина для китайських виробників сонячної енергії, які й так борються з надлишковим виробництвом і збитками. Запроваджена в червні ринкова цінова політика щодо поновлюваних джерел енергії спричинила на початку року ажіотаж на установки, а потім - до різкого уповільнення. BNEF знизила свій прогноз щодо установок у Китаї на 2025 рік на 9% до 372 гігават, а на 2026 рік - на 14%.

Водночас очікується, що ринок США також сповільниться з аналогічною швидкістю через зусилля президента Дональда Трампа щодо обмеження впровадження відновлюваних джерел енергії та повернення до викопного палива.

Інші ринки, як Іспанія та Бразилія, також сповільнюються. Вони пережили швидке нарощування потужностей сонячної енергетики, що призвело до падіння цін на електроенергію, а також створило невизначеність, яка стримує інвестиції.

Водночас очікується, що вже 2027 року обсяг сонячних установок продемонструє "помірне" зростання, оскільки Китай і США адаптуються до нових умов попиту і пропозиції, а також розширяться нові ринки. За даними BNEF, загальний обсяг установок цього року становитиме 688 гігават.

У світі з'явився величезний вторинний ринок сонячних панелей. Як пояснюють експерти, люди масово демонтують і продають сонячні панелі, тому що ця технологія себе вичерпала.

Крім того, плавучі сонячні панелі швидко набирають популярності як перспективний напрямок "зеленої" енергетики, але нові дослідження ставлять під сумнів їхню екологічну безпеку. Моделювання, проведене вченими США, показало, що покриття водосховищ панелями знижує температуру води і впливає на екосистеми.

