Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував ідею різдвяного перемир’я. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.
"Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дійсно запропонував Росії влаштувати перемир'я на Різдво. І ця ідея сьогодні була оголошена їм як офіційна, так і під час наших розмов. США підтримують цю ідею, я, як президент України, безумовно, теж її підтримую. Я вважаю, що енергетичне перемир'я нормальне, будь-яке", - сказав президент України.
При цьому, Зеленський наголосив, що багато в цьому питанні залежить від політичної волі Росії.
Мирні переговори: останні новини
Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп висловив думку, що зараз "ми ближче до миру, ніж будь-коли". При цьому, Трамп хоч й зазначив, що Україна "вже втратила частину своїх територій", США та Європа працюють над гарантіями безпеки, "щоб війна не почалася знову". Очільеик Білого дому підкреслив, що США не хочуть, щоб війна в Україні продовжилася через деякий час.
Також ми писали, що лідери країн Європи оприлюднили спільну заяву щодо завершення війни в Україні. Зокрема, в ній більш детально йде мова про гарантії безпеки. Наприклад, чисальнісь ЗСУ в мирний час має складати до 800 тисяч осіб, щоб мати змогу захищати власні території. Контрольза дотриманням припинення вогню очолюватимуть США.