Президент України додав, що він підтримує ідею різдвяного перемир'я, як і будь-якого іншого.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував ідею різдвяного перемир’я. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.

"Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дійсно запропонував Росії влаштувати перемир'я на Різдво. І ця ідея сьогодні була оголошена їм як офіційна, так і під час наших розмов. США підтримують цю ідею, я, як президент України, безумовно, теж її підтримую. Я вважаю, що енергетичне перемир'я нормальне, будь-яке", - сказав президент України.

При цьому, Зеленський наголосив, що багато в цьому питанні залежить від політичної волі Росії.

Мирні переговори: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп висловив думку, що зараз "ми ближче до миру, ніж будь-коли". При цьому, Трамп хоч й зазначив, що Україна "вже втратила частину своїх територій", США та Європа працюють над гарантіями безпеки, "щоб війна не почалася знову". Очільеик Білого дому підкреслив, що США не хочуть, щоб війна в Україні продовжилася через деякий час.

Також ми писали, що лідери країн Європи оприлюднили спільну заяву щодо завершення війни в Україні. Зокрема, в ній більш детально йде мова про гарантії безпеки. Наприклад, чисальнісь ЗСУ в мирний час має складати до 800 тисяч осіб, щоб мати змогу захищати власні території. Контрольза дотриманням припинення вогню очолюватимуть США.

