У разі нового нападу Росії на Україну США дадуть агресору військову відповідь. Про це в інтерв'ю заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Onet.

"Я вперше чую це від американських переговірників, і Стів Віткофф дуже чітко заявив, що Америка зобов’яжеться надати гарантії безпеки Україні таким чином, щоб у росіян не було сумнівів, що американська відповідь буде військовою, якщо росіяни знову нападуть на Україну. Тож, у певному сенсі, це схоже на статтю 5, але я б не посилався безпосередньо на статтю 5, бо це може лише ускладнити подальші переговори. Але декларація, яку ми почули сьогодні, була справді далекосяжною", – заявив він.

Туск також наголосив, що під час переговорів "вперше стало повністю очевидно, "що американці, європейці та Україна на одному боці".

Він зазанчив, що єдиний реальний шанс переконати Росію розпочати серйозні переговори про припинення війни або принаймні припинення вогню – це об’єднання всього Заходу.

"Вкрай важливо, щоб ми разом з американцями та українцями діяли як союзники, щоб росіяни та Путін побачили, що між цими трьома сторонами не можна вбити клин", – наголосив він.

За його словами, американці переконані, що зможуть разом з європейцями побудувати серйозні гарантії безпеки для України.

Питання територій

Туск наголосив, що потенційні територіальні поступки залишаються відкритим і дуже складним питанням, яке вимагає серйозного розгляду з боку України. При цьому він наголосив, що Польща не чинитиме жодного тиску з цього питання, і що рішення може бути результатом лише оцінки та розрахунків самих українців.

"Наше завдання — підтримати їх у цих переговорах, щоб не було жодного тріумфу Росії в цьому протистоянні. Але це все ще дуже складне завдання", — сказав Туск.

Чи відправить Польща війська в Україну

На запитання про присутність міжнародних військових сил в Україні як гарантії безпеки Туск наголосив, що у Польщі будуть інші завдання.

"У будь-якому разі Польща буде ключовим вузлом — не лише Ясьонка, а й наші порти, вся логістика у відбудові України", — сказав він.

Водночас, за його словами, Польща сама буде вирішувати, "куди направляти війська, а куди ні".

Гарантії безпеки для України

Лідери країн Європи запропонували шестипунктний план гарантій безпеки для України.

Серед них - збереження чисельності ЗСУ на рівні до 800 тисяч осіб у мирний час, керовані Європою "багатонаціональні сили", які формуватимуться за участі "коаліції рішучих" за підтримки Вашингтона, механізм контролю за дотриманням припинення вогню на чолі зі США, юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, інвестиції у відбудову України та рішуча підтримка вступу України до Європейського Союзу.

