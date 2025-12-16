Пожежу на складі гасили понад 60 рятувальників.

Росія продовжує тероризувати цивільне населення України. Зокрема, цієї ночі ворог атакував Одесу та область кількома десятками ударних безпілотників, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер,.

Внаслідок атаки на території одного з підприємств виникла масштабна пожежа. Займання охопило склад з побутовою технікою - бойлерами та обігрівачами. За словами Кіпера, наразі пожежу повністю ліквідували рятувальники. Врятовано поруч розташований склад логістичної компанії.

"Постраждалих, на щастя, немає. На місці події продовжують працювати відповідні служби", - додав посадовець.

Як уточнили у регіональному главку ДСНС, внаслідок атаки на Одесу почалась масштабна пожежа на складах із побутовою технікою.

"Ліквідацію наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Рятувальники перебували в укритті. На щастя, загиблих та постраждалих немає", - наголосили у пресслужбі відомства.

Від ДСНС залучались 20 одиниць техніки та понад 60 рятувальників, а також пожежний підрозділ Національної гвардії України.

РФ б'є по Одесі

Як писав УНІАН, вночі 13 грудня армія РФ масовано атакувала Одесу та область ракетами і дронами. Внаслідок ударів по енергетичних об’єктах обласний центр залишився без світла тепла, води. Міський електротранспорт зупинив роботу. За словами аналітиків, це стало наймасштабнішою атакою на Одесу з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Загалом внаслідок атаки було знеструмлено близько 560 тисяч споживачів – це 60% Одещини.

Станом на 15 грудня без світла залишалось понад 430 тисяч абонентів в Одесі та Одеській області, без тепла було близько 20 тисяч сімей в обласному центрі. Напередодні, 14 грудня, команда мобільної кухні на колесах Food Train "Укрзалізниці" приготувала для одеситів понад 5 тисяч гарячих обідів. Завдяки благодійникам, обіди доставили до терцентрів та інших соціальних закладів у всіх районах міста. Їжу отримали пенсіонери, багатодітні родини, малозабезпечені, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю.

