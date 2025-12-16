Росія продовжує тероризувати цивільне населення України. Зокрема, цієї ночі ворог атакував Одесу та область кількома десятками ударних безпілотників, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер,.
Внаслідок атаки на території одного з підприємств виникла масштабна пожежа. Займання охопило склад з побутовою технікою - бойлерами та обігрівачами. За словами Кіпера, наразі пожежу повністю ліквідували рятувальники. Врятовано поруч розташований склад логістичної компанії.
"Постраждалих, на щастя, немає. На місці події продовжують працювати відповідні служби", - додав посадовець.
Як уточнили у регіональному главку ДСНС, внаслідок атаки на Одесу почалась масштабна пожежа на складах із побутовою технікою.
"Ліквідацію наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Рятувальники перебували в укритті. На щастя, загиблих та постраждалих немає", - наголосили у пресслужбі відомства.
Від ДСНС залучались 20 одиниць техніки та понад 60 рятувальників, а також пожежний підрозділ Національної гвардії України.
РФ б'є по Одесі
Як писав УНІАН, вночі 13 грудня армія РФ масовано атакувала Одесу та область ракетами і дронами. Внаслідок ударів по енергетичних об’єктах обласний центр залишився без світла тепла, води. Міський електротранспорт зупинив роботу. За словами аналітиків, це стало наймасштабнішою атакою на Одесу з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Загалом внаслідок атаки було знеструмлено близько 560 тисяч споживачів – це 60% Одещини.
Станом на 15 грудня без світла залишалось понад 430 тисяч абонентів в Одесі та Одеській області, без тепла було близько 20 тисяч сімей в обласному центрі. Напередодні, 14 грудня, команда мобільної кухні на колесах Food Train "Укрзалізниці" приготувала для одеситів понад 5 тисяч гарячих обідів. Завдяки благодійникам, обіди доставили до терцентрів та інших соціальних закладів у всіх районах міста. Їжу отримали пенсіонери, багатодітні родини, малозабезпечені, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю.