Переважною більшістю легковиків з Китаю були електричні авто.

У листопаді українці придбали 3908 легковиків, ввезених з Китаю. З цієї кількості 3269 одиниць (+368%) припало на нові авто, тоді як 639 (+415%) – на вживані.

Про це повідомляє "‎УкрАвтопром"‎.

Таким чином, було придбано у 4,8 раза більше машин з Китаю, ніж у листопаді 2024-го.

Абсолютною більшістю легковиків з Китаю були електричні авто. Серед нових найбільшим попитом користувався компактний електричний кросовер-позашляховик BYD Leopard 3.

ТОП-5 найпопулярніших нових легковиків з Китаю:

BYD Leopard 3 – 385 одиниць;

Volkswagen ID.UNYX – 298;

BYD Song Plus – 289;

Zeekr 7X – 221;

BYD Sea Lion 06 – 220.

ТОП-5 найпопулярніших вживаних легковиків з Китаю:

Zeekr 001 – 87 одиниць;

Zeekr 7X – 41;

MG ZS – 32;

BYD Leopard 3 – 30;

BYD Yuan Plus – 29.

