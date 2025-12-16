/ колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com

У листопаді українці придбали 3908 легковиків, ввезених з Китаю. З цієї кількості 3269 одиниць (+368%) припало на нові авто, тоді як 639 (+415%) – на вживані. 

Про це повідомляє "‎УкрАвтопром"‎. 

Таким чином, було придбано у 4,8 раза більше машин з Китаю, ніж у листопаді 2024-го. 

Абсолютною більшістю легковиків з Китаю були електричні авто. Серед нових найбільшим попитом користувався компактний електричний кросовер-позашляховик BYD Leopard 3. 

ТОП-5 найпопулярніших нових легковиків з Китаю:

  • BYD Leopard 3 – 385 одиниць;
  • Volkswagen ID.UNYX – 298;
  • BYD Song Plus – 289;
  • Zeekr 7X – 221;
  • BYD Sea Lion 06 – 220.

ТОП-5 найпопулярніших вживаних легковиків з Китаю:

  • Zeekr 001 – 87 одиниць;
  • Zeekr 7X – 41;
  • MG ZS – 32;
  • BYD Leopard 3 – 30;
  • BYD Yuan Plus – 29.

Автомобільний ринок в Україні – останні новини

Нагадаємо, нещодавно було названо найпопулярніші електромобілі на ключових ринках України. У столиці, а також на Київщині, Дніпропетровщині та Львівщині найбільш затребуваним виявився кросовер Tesla Model Y. Водночас мешканці Одеської області віддавали перевагу Tesla Model 3.

Також фахівці з’ясували, що у листопаді український автопарк поповнили понад 2,6 тисячі гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Серед нових машин лідером ринку гібридів виступає Toyota RAV4. 

