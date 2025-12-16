У листопаді українці придбали 3908 легковиків, ввезених з Китаю. З цієї кількості 3269 одиниць (+368%) припало на нові авто, тоді як 639 (+415%) – на вживані.
Про це повідомляє "УкрАвтопром".
Таким чином, було придбано у 4,8 раза більше машин з Китаю, ніж у листопаді 2024-го.
Абсолютною більшістю легковиків з Китаю були електричні авто. Серед нових найбільшим попитом користувався компактний електричний кросовер-позашляховик BYD Leopard 3.
ТОП-5 найпопулярніших нових легковиків з Китаю:
- BYD Leopard 3 – 385 одиниць;
- Volkswagen ID.UNYX – 298;
- BYD Song Plus – 289;
- Zeekr 7X – 221;
- BYD Sea Lion 06 – 220.
ТОП-5 найпопулярніших вживаних легковиків з Китаю:
- Zeekr 001 – 87 одиниць;
- Zeekr 7X – 41;
- MG ZS – 32;
- BYD Leopard 3 – 30;
- BYD Yuan Plus – 29.
Автомобільний ринок в Україні – останні новини
Нагадаємо, нещодавно було названо найпопулярніші електромобілі на ключових ринках України. У столиці, а також на Київщині, Дніпропетровщині та Львівщині найбільш затребуваним виявився кросовер Tesla Model Y. Водночас мешканці Одеської області віддавали перевагу Tesla Model 3.
Також фахівці з’ясували, що у листопаді український автопарк поповнили понад 2,6 тисячі гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Серед нових машин лідером ринку гібридів виступає Toyota RAV4.