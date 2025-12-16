Адміністрація Трампа раніше виявляла надмірний оптимізм щодо досягнення припинення вогню.

США провели в Берліні переговори з українськими та європейськими лідерами про потенційну мирну угоду між Україною і Росією, результатом яких стало досягнення згоди щодо деяких важливих питань, зокрема щодо гарантій безпеки, які США і Європа могли б запропонувати Україні. Однак, як пише The Telegraph, про завершення війни говорити ще дуже рано з низки причин.

Так, у понеділок європейські лідери опублікували спільну заяву зі списком гарантій безпеки. До їх числа увійшли:

"Багатонаціональні сили" під керівництвом Європи для підтримки української армії і захисту її повітряного і морського простору.

Юридичне зобов'язання" європейських країн "вжити заходів щодо відновлення миру і безпеки в разі майбутнього збройного нападу".

Європейська підтримка вступу України до ЄС.

"Стійка і значна підтримка" з боку Європи у справі "зміцнення збройних сил" України.

"Механізм моніторингу та перевірки припинення вогню" під керівництвом США для "раннього попередження про будь-які майбутні напади".

Інвестиції у відновлення України, які можуть включати російські суверенні активи, заморожені в Європі.

У спільній заяві, підписаній європейськими лідерами, йдеться про те, що це "забезпечить надійні гарантії безпеки та заходи підтримки економічного відновлення України в контексті угоди про припинення війни". Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив журналістам, що "тепер є шанс на реальний мирний процес".

То війна закінчена?

Однак, підкреслює The Telegraph, поки що це свого роду човникова дипломатія, де Україна та її європейські союзники перебувають з одного боку, а Росія - з іншого. Після цього американські переговорники на чолі з посланником Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером повернуть пропозицію Росії. Але абсолютно неясно, чи підпише Кремль мирну угоду на цьому етапі.

"Американські чиновники, проінформовані про переговори, стверджують, що Росія готова підписати угоду з цими гарантіями безпеки для України, але адміністрація Трампа раніше виявляла надмірний оптимізм щодо досягнення припинення вогню", - зазначає видання.

Крім того, сторони досі не дійшли згоди про те, що робити з окупованою Росією територією України:

"Повідомляється, що американська делегація на чолі з Віткоффом і Кушнером "обговорює", що робити з окупованими територіями, перетворивши їх на "економічні вільні зони". Але насправді вони намагаються знайти спосіб змусити Україну погодитися поступитися своєю суверенною територією армії, що вторглася, чого, за словами Києва, він робити не хоче".

Мирні переговори щодо України

Раніше президент США Дональд Трамп зробив низку заяв про врегулювання війни РФ проти України. За його словами, мир ближче, ніж будь-коли.

Видання Axios з посиланням на неназваних американських чиновників пише, що переговори в Берліні привели до прогресу. Однак залишилися значні розбіжності в питанні території. Журналісти зазначають, що план США передбачає, що Україна має відступити з приблизно 14% території Донбасу, яку все ще утримує.

Водночас президент Зеленський знову чітко заявив, що Україна не збирається ні де-юре, ні де-факто визнавати Донбас російським.

