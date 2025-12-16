Провести таку операцію було доволі складно через захищеність порту в Новоросійську, розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Ураження Силами оборони російської субмарини у Новоросійську – це складна та багаторівнева операція, що включала розробку засобу ураження та ретельне планування без витоку інформації.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук, коментуючи ураження підводного човна, здійснене СБУ спільно з ВМС України.

"Це було складно тому, що це захищений об'єкт, база. Як ви бачите, останнім часом росіяни свої кораблі, навіть підводні човни, в морі практично не тримають. До речі, зараз їх теж там нема – саме через небезпеку ураження. Не маючи особливого вибору, вони вимушені фактично ховатися у пункті базування", – сказав речник.

Окрім того, як зазначив Плетенчук, наразі – міжсезоння, що ускладнює навігацію, особливо для відносно невеликих плавзасобів. Тому у цей період – з середини осені до середини весни – виходити з бази у Новоросійську доволі складно через певні нюанси її розташування та складну навігацію. Водночас, додав військовий, російські кораблі вимушені там перебувати та у разі якоїсь небезпеки змінювати місце стоянки.

"Тобто змушені переставляти кораблі, або виходити з бази для того, щоб не дістати ураження. А тут (під час атаки Сил оборони по субмарині – УНІАН) вони жодної небезпеки не відчували. Ця операція була багатошаровою, починаючи від розробки засобу ураження й закінчуючи плануванням – з виключенням витоку інформації. Провести таку операцію – це комплексна й доволі складна справа", - підкреслив представник ВМС України.

За його словами, у РФ підводні човни досі будують – цей напрям Москва підтримує.

"Доволі жваво" будуються вони, зокрема, у Санкт-Петербурзі. Зараз там перебувають дві аналогічні субмарини (проєкт 636.3) саме зі складу Чорноморського флоту РФ. Вони не змогли повернутися в акваторію Чорного моря на початку вторгнення РФ в Україну, через те, що Туреччина, згідно з конвенцією Монтре, закрила Босфор для військових кораблів. Тому в акваторії Чорного моря перебували тільки чотири "Варшав’янки", серед яких – "Ростов-на-Дону", який РФ втратила через атаку ЗСУ (був потоплений внаслідок ракетного удару Сил оборони по Севастополю в серпні 2024 року, – УНІАН), – розповів речник ВМС.

Тобто, як пояснив Плетенчук, наразі йдеться про другий втрачений Росією підводний човен, й це своєрідний антирекорд, бо з часів Другої світової війни жодна країна світу ще не втрачала субмарину.

Таким чином, за його інформацією, у Чорному морі наразі залишаються дві субмарини типу "Варшав’янка" та ще одна, яка не є носієм "Калібрів".

Військовий додав, що екіпажі для субмарин готують "не один рік".

Підрив російського підводного човна у порту Новоросійська

15 грудня стало відомо, що СБУ разом з ВМС ЗСУ провели спецоперацію у порту Новоросійська (РФ) - вперше в історії підводні дрони Sub Sea Baby підірвали підводний човен класу 636.3 "Варшав’янка". За даними української спецслужби, унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і, фактично, виведена з ладу. Вказаний човен є носієм крилатих ракет морського базування "Калібр" - на борту могли бути чотири пускові установки. Вартість такої субмарини, за даними СБУ, становить близько 400 млн доларів.

Аналітики військового порталу Defence Express зазначили, що на оприлюдненому відео зафіксовано вибух у районі кормової частини човна, що перебував під водою. Тому ймовірне уражено гвинти, рульовий механізм тощо, без чого субмарина втрачає боєздатність.

Водночас у ЧФ РФ заперечили ушкодження субмарини, нібито "диверсія за допомогою підводного безекіпажного апарата не досягла своїх цілей". В РФ запевняють, що жоден корабель Росії в бухті Новоросійської бази та екіпаж не отримали пошкоджень.

