Аналітики дають зрозуміти, що завершення російсько-української війни – це не справа найближчих днів.

Ціни на нафту досягли найнижчого рівня з 2021 року і зранку 16 грудня продовжили падіння. Трейдери оцінюють перспективи перемир'я в російсько-українській війні, яке могло б відкрити шлях до зменшення обмежень на постачання нафти з РФ на перенасичений сировиною ринок, повідомляє Bloomberg.

За даними порталу investing, станом на 10:14 за київським часом вартість нафти марки Brent знизилася на 62 центи, до 59,94 долара за барель. Американська нафта марки WTI подешевшала на 57 центів, до 56,10 долара за барель.

Президент США Дональд Трамп після переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським та європейськими колегами заявив, що угода про припинення війни Росії в Україні ближче, ніж будь-коли.

Відео дня

"Проте, поки що незрозуміло, чи вистачить нових зусиль США, щоб подолати перешкоди, які зірвали попередні переговори. Володимир Путін не відступив від своїх вимог щодо захоплення величезних територій", - додають журналісти.

Аналітики теж дають зрозуміти, що завершення російсько-української війни - не справа найближчих днів.

"Ми не переконані, що ми значно наблизилися до реальної мирного угоди, навіть якщо здається, що за останні кілька днів ми значно просунулися вперед", - сказав керівник відділу досліджень сировинних товарів банку Westpac Banking Corp Роберт Ренні.

Виходячи з цього, він очікує, що ціна на нафту Brent залишиться в діапазоні 60-65 доларів за барель.

Reuters додає, що падінню цін на нафту посприяла і слабка економічна статистика з Китаю. Згідно з офіційними даними, зростання промислового виробництва у Піднебесній сповільнилося до найнижчого рівня за останні 15 місяців. Роздрібні продажі також зростали найповільнішими темпами з грудня 2022 року, під час пандемії COVID-19.

"Охолодження економіки ще більше погіршить попит у найбільшого покупця нафти в світі, де стрімке зростання використання електромобілів вже впливає на споживання нафти", - наголошують журналісти.

Перемовини щодо миру в Україні - останні новини

Напередодні у Берліні відбувалися перемовини щодо умов завершення російсько-української війни. За даними ЗМІ, під час перемовин США запропонували надати Україні гарантії безпеки. Але, в разі досягнення домовленості, американські війська не будуть захищати Україну від російської агресії.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що гарантії безпеки не повинні стати новим Будапештським меморандумом.

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито відкрита до миру.

Вас також можуть зацікавити новини: