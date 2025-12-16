Зеленський заявив, що розповів Трампу про кроки, які вже пропрацювали.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Дональдом Трампом щодо роботи над мирним планом. Про це він повідомив відповідаючи на питання журналістів.

За словами Зеленського, загалом в розмові взяли участь вісім європейських лідерів: канцлер Німеччини, прем’єри Великої Британії, Італії, Польщі, президенти Франції та Фінляндії, генсек НАТО та голова Єврокомісії.

"У нас була розмова, вона була загальна з усіма лідерами. Перед цим був бріф американської команди. Я спілкувався від української команди і ділився кроками, які ми пропрацювали та як ми бачимо далі", - розповів український лідер.

Також Зеленський додав, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц говорив від німецької команди.

"У цілому була продемонстрована єдність. Вона була дійсно позитивна з точки зору, що це була єдність США, Європи та України", - зазначив Зеленський.

Також президент України поділився, якими будуть наступні кроки в зусиллях щодо завершення війни в країні.

"Сьогодні-завтра ми допрацюємо документи, далі США в найближчі дні проведуть консультації з Росією, після цього проведуть консультації з президентом США, після цього наші команди зустрінуться в США найближчим часом. Думаю може навіть на вихідних. Далі після цієї зустрічі буде видно. Будемо думати про зустріч на рівні лідерів, принаймні з президентом США", - сказав він.

Мирні перемовини в Берліні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив, що він з європейськими лідерами провів "дуже гарну розмову". За словами Трампа, у них була довга дискусія. Проте очільник Білого дому зазначив, що "все йде добре". Трамп додав, що у нього була "довга розмова" з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому, президент США зазначив, що Україна вже втратила території, але його адміністрація та Європа працюють над гарантіями безпеки.

Також ми писали, що лідери країн Європи оприлюднили спільну заяву щодо врегулювання війни в Україні. У заяві сказано, що забезпечення безпеки, суверенітету і процвітання України є невід'ємною частиною широкої євроатлантичної безпеки. Також в заяві перелічені гарантії безпеки, які готові надати США та Європа.

