Для потреб Міноборони росіяни виготовляють близько 20 гелікоптерів Мі-8 на рік.

Фахівці оцінили поточні обсяги виробництва багатоцільових вертольотів типу Мі-8 в інтересах Міністерства оборони РФ. З висновками можна ознайомитися на порталі Frontelligence Insight.

Поточні темпи виробництва експерти оцінили на основі аналізу контрактів на комплектуючі, зокрема замовлення на цей рік 40 термометрів типу ІС-264А-2.

Відомо, що на один гелікоптер встановлюють два ІС-264А-2. Це дозволяє припустити, що росіяни виробляють близько 20 гелікоптерів Мі-8 на рік.

Водночас, як уже зазначалося, це стосується лише гелікоптерів для Міноборони (вертольоти цього типу активно закупають й інші російські відомства).

Росіяни виготовляють Мі-8 на потужностях Казанського вертолітного заводу та Улан-Уденського авіаційного заводу. Загальну кількість гелікоптерів Мі-8 на озброєнні Повітряно-космічних сил РФ оцінюють у приблизно 300 одиниць.

Загалом фахівці оцінюють можливості РФ щодо виробництва Мі-8 як обмежені, але стабільні.

Втрати транспортних Мі-8 під час російсько-української війни становлять близько 50 гелікоптерів. Окрім них, було втрачено щонайменше кілька Мі-8, призначених для ведення радіоелектронної боротьби.

Раніше УНІАН повідомив, що росіяни протягом п'яти років можуть вивести з експлуатації близько 300 старих вертольотів Мі-8. За словами фахівців, якщо галузь наступного року недорахується 50–60 таких машин, можна очікувати на перебої у перевезеннях.

Попри складні економічні умови, росіяни не відмовляються від створення принципово нових гвинтокрилих машин. Раніше вони нібито розпочали програму розробки гелікоптера нового покоління.

