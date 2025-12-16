При цьому в Європі висловлюють побоювання, що без повноцінного членства України в НАТО такі гарантії можуть виявитися недостатньо надійними.

США пропонують Україні гарантії безпеки, аналогічні тим, які вона отримала б у рамках НАТО, але дали зрозуміти, що угоду слід узгодити до Різдва, інакше умови можуть стати гіршими. Про це пише Politico.

"Основою цієї угоди є дійсно дуже сильні гарантії, подібні до статті 5... Ці гарантії не діятимуть вічно. Вони обговорюються просто зараз, якщо буде досягнуто взаємоприйнятної угоди", - заявив високопоставлений американський чиновник.

Зазначається, що США очікують, що Росія ухвалить таку угоду в рамках остаточної угоди, а також дасть змогу Україні вступити до Європейського союзу.

"Ми вважаємо, що в остаточній угоді Росія прийме всі ці умови, які дадуть змогу Україні стати сильною і вільною країною. Росія дала зрозуміти, що не проти вступу України до ЄС", - сказав другий американський чиновник.

За його словами, українська делегація була приємно "здивована" готовністю Трампа погодитися на більш тверді гарантії безпеки і ратифікувати їх у Конгресі, щоб вони залишалися чинними після закінчення президентського терміну Дональда Трампа.

Американська сторона також високо оцінила своїх європейських колег, які протягом кількох місяців турбувалися, що команда президента США змусить Україну погодитися на невигідні умови.

Один з американських чиновників сказав, що переговори були зосереджені на багатьох конкретних територіальних питаннях. Він додав, що наразі розробляється пропозиція, яка ще не остаточно узгоджена, про те, щоб Росія і Україна розділили контроль над Запорізькою атомною електростанцією. При цьому кожна країна матиме доступ до половини енергії, яку виробляє ЗАЕС.

Після того, як Зеленський відповість на пропозиції, Віткофф і Кушнер обговорять це питання з Росією. Чиновник зазначив:

"Ми дуже задоволені досягнутим прогресом, зокрема в питанні територій".

Зазначається, що далі США скличуть робочі групи, імовірно, у Маямі цими вихідними, де військові чиновники уважно вивчатимуть карти, щоб розв'язати територіальні питання, які залишаються.

Мирні переговори

The Washington Post писало, що США заявили, що запропонували Україні "платинові" гарантії безпеки, для ухвалення яких потрібне голосування в Конгресі. Вони також зазначили, що, на їхню думку, вирішили "90 відсотків" проблем між Україною і Росією.

Однак, як вказує США, не надали жодних подробиць щодо того, в якій формі будуть надані гарантії безпеки, крім того, що американських військ на території України не буде.

