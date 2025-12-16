Деякі з цих пристроїв, такі як AirTag 2, iPad і хаб для розумного будинку, з'являться вже на початку 2026 року.

Видання MacRumors проаналізувало "злитий" з боку Apple код, який не передбачався до публікації, і розкрило плани компанії з випуску десятків нових пристроїв.

За інформацією видання, багато хто з них очікується вже у 2026 році, але до списку потрапили й невідомі пристрої, у яких є тільки кодова назва.

Домашні пристрої від Apple:

AirTag 2 - B589

Apple Studio Display 2 - J427 і J527

Apple TV - J355

Home hub - J490 і J491

Невідомий домашній аксесуар - J229

Настільний робот - J595

HomePod mini 2 - B525

iPad:

iPad 12 - J581 і J582 (Wi-Fi і Cellular)

iPad Air (M4) - J707, J708, J737, J738 (11" і 13", Wi-Fi і Cellular)

iPhone:

Mac:

Бюджетний MacBook з A18 Pro - J700

MacBook Pro (M5 Pro/Max) - J714c, J714s, J716c, J716s (14" і 16" з варіантами M5 Pro і Max)

MacBook Air (M5) - J813 і J815 (13" і 15")

Mac Studio (M5) - J775c і J775d (M5 Max і M5 Ultra)

Mac mini (M5) - J873g і J873s (M5 і M5 Pro)

MacBook Pro 14" (M6) - J804

MacBook Pro з процесорами M6 Pro/Max - K114c, K114s, K116c, K116s (14" і 16" з M6 Pro і M6 Max)

Носимі пристрої

Vision Air - N100

Прототип AR-окулярів - N421

AR-окуляри для Mac - N107

Дешевша версія Vision Pro - N109

Розумні окуляри зі штучним інтелектом - N50

Apple Watch Series 12 - N237 і N238 (Wi-Fi і Cellular)

Apple Watch Ultra 4 - N240

Чипи:

U3 (UWB-чип) - T2034

M5 Pro/Max/Ultra - T6050

M6 - T8152

A20/A20 Pro - T8160

S11 - T8320

Невідомі пристрої:

N110

N209

N216

J349

J190

J226

MacRumors вважає, що деякі з цих пристроїв, такі як AirTag 2, iPad і хаб для розумного будинку з'являться вже на початку 2026 року, тоді як інші вийдуть наприкінці 2026-го і пізніше. У ПЗ Apple не вказуються дати випуску, пов'язані з кодовими назвами, тому точних подробиць, коли чекати реліз новинок, немає.

Цей витік підтверджує ранні чутки, що Apple планує розділити реліз iPhone 18. Pro-моделі, iPhone Air 2 і складаний iPhone вийдуть за стандартним розкладом восени 2026 року, а більш доступні iPhone 18 і iPhone 18e вийдуть тільки на початку 2027-го.

