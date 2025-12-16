Видання MacRumors проаналізувало "злитий" з боку Apple код, який не передбачався до публікації, і розкрило плани компанії з випуску десятків нових пристроїв.
За інформацією видання, багато хто з них очікується вже у 2026 році, але до списку потрапили й невідомі пристрої, у яких є тільки кодова назва.
Домашні пристрої від Apple:
- AirTag 2 - B589
- Apple Studio Display 2 - J427 і J527
- Apple TV - J355
- Home hub - J490 і J491
- Невідомий домашній аксесуар - J229
- Настільний робот - J595
- HomePod mini 2 - B525
iPad:
- iPad 12 - J581 і J582 (Wi-Fi і Cellular)
- iPad Air (M4) - J707, J708, J737, J738 (11" і 13", Wi-Fi і Cellular)
iPhone:
- iPhone 17e - V159
- iPhone Air 2-го покоління - V62
- iPhone 18 Pro - V63
- iPhone 18 Pro Max - V64
- Складаний iPhone - V68
Mac:
Бюджетний MacBook з A18 Pro - J700
- MacBook Pro (M5 Pro/Max) - J714c, J714s, J716c, J716s (14" і 16" з варіантами M5 Pro і Max)
- MacBook Air (M5) - J813 і J815 (13" і 15")
- Mac Studio (M5) - J775c і J775d (M5 Max і M5 Ultra)
- Mac mini (M5) - J873g і J873s (M5 і M5 Pro)
- MacBook Pro 14" (M6) - J804
- MacBook Pro з процесорами M6 Pro/Max - K114c, K114s, K116c, K116s (14" і 16" з M6 Pro і M6 Max)
Носимі пристрої
- Vision Air - N100
- Прототип AR-окулярів - N421
- AR-окуляри для Mac - N107
- Дешевша версія Vision Pro - N109
- Розумні окуляри зі штучним інтелектом - N50
- Apple Watch Series 12 - N237 і N238 (Wi-Fi і Cellular)
- Apple Watch Ultra 4 - N240
Чипи:
U3 (UWB-чип) - T2034
- M5 Pro/Max/Ultra - T6050
- M6 - T8152
- A20/A20 Pro - T8160
- S11 - T8320
Невідомі пристрої:
N110
- N209
- N216
- J349
- J190
- J226
MacRumors вважає, що деякі з цих пристроїв, такі як AirTag 2, iPad і хаб для розумного будинку з'являться вже на початку 2026 року, тоді як інші вийдуть наприкінці 2026-го і пізніше. У ПЗ Apple не вказуються дати випуску, пов'язані з кодовими назвами, тому точних подробиць, коли чекати реліз новинок, немає.
Цей витік підтверджує ранні чутки, що Apple планує розділити реліз iPhone 18. Pro-моделі, iPhone Air 2 і складаний iPhone вийдуть за стандартним розкладом восени 2026 року, а більш доступні iPhone 18 і iPhone 18e вийдуть тільки на початку 2027-го.