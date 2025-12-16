Витоки новин Apple 2026 року / фото MacRumors

Видання MacRumors проаналізувало "злитий" з боку Apple код, який не передбачався до публікації, і розкрило плани компанії з випуску десятків нових пристроїв.

За інформацією видання, багато хто з них очікується вже у 2026 році, але до списку потрапили й невідомі пристрої, у яких є тільки кодова назва.

Домашні пристрої від Apple:

iPad:

  • iPad 12 - J581 і J582 (Wi-Fi і Cellular)
  • iPad Air (M4) - J707, J708, J737, J738 (11" і 13", Wi-Fi і Cellular)

iPhone:

Mac:

Носимі пристрої

  • Vision Air - N100
  • Прототип AR-окулярів - N421
  • AR-окуляри для Mac - N107
  • Дешевша версія Vision Pro - N109
  • Розумні окуляри зі штучним інтелектом - N50
  • Apple Watch Series 12 - N237 і N238 (Wi-Fi і Cellular)
  • Apple Watch Ultra 4 - N240

Чипи:

  • U3 (UWB-чип) - T2034

  • M5 Pro/Max/Ultra - T6050
  • M6 - T8152
  • A20/A20 Pro - T8160
  • S11 - T8320

Невідомі пристрої:

  • N110

  • N209
  • N216
  • J349
  • J190
  • J226

MacRumors вважає, що деякі з цих пристроїв, такі як AirTag 2, iPad і хаб для розумного будинку з'являться вже на початку 2026 року, тоді як інші вийдуть наприкінці 2026-го і пізніше. У ПЗ Apple не вказуються дати випуску, пов'язані з кодовими назвами, тому точних подробиць, коли чекати реліз новинок, немає.

Цей витік підтверджує ранні чутки, що Apple планує розділити реліз iPhone 18. Pro-моделі, iPhone Air 2 і складаний iPhone вийдуть за стандартним розкладом восени 2026 року, а більш доступні iPhone 18 і iPhone 18e вийдуть тільки на початку 2027-го.

