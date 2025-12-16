Курс валют у 'ПриватБанку': скільки коштують долар і євро сьогодні

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,37 грн, а євро – 50,00 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 16 грудня, залишився на попередньому рівні і складає 42,35 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні також не змінився і складає 49,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,75 гривні, а євро - за курсом 48,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок не змінився і становить 42,37 гривні. Курс євро при оплаті карткою 16 грудня не змінився і складає 50,00 гривень.

Нацбанк встановив на 16 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,25 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 6 копійок.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 49,65 гривні за один євро, тобто гривня втратила 18 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд був зафіксований 12 грудня – 49,52 грн).

Курс долара до гривні в банках України сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 42,45 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 8 копійок і складає 49,93 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,23 гривні за євро.

