Він наголосив, що різниця у позиціях США і Європи щодо цих коштів "дуже чітка".

Домовленість, яка дозволить використовувати заморожені російські активи для відбудови України, ще "дуже далека". Про це заявив в інтерв’ю прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише Onet.

"Наразі у нас є рішення, яке дозволяє постійне заморожування російських активів. (...) Однак від цього моменту до потенційного використання цих коштів для відбудови України, не кажучи вже про військову підтримку України, все ще світлові роки", – визнав він.

За словами Туска, рішення про виділення цих коштів Україні не буде прийнято на саміті в Брюсселі в четвер, де має бути досягнута угода про фінансування України на наступні два роки.

"Однак існують різні непрямі механізми, наприклад, можливість використання цих коштів як своєрідного фінансового важеля, тобто гарантій за кредитами", – додав він.

На запитання, чи схожа позиція Сполучених Штатів з цього питання на європейську, він зазначив, що "різниця в думках дуже чітка".

"Американці кажуть: залиште ці російські активи в спокої, бо важко сісти з Путіним і сказати: "Давайте знайдемо компроміс, але ми беремо ваші гроші". Це аргумент американців, щоб бути дуже обережними тут і не доводити справу до краю краху", – сказав прем’єр-міністр.

Він зауважив, що США мають більш діловий підхід до цього питання.

"Американці були б зацікавлені у використанні цих ресурсів по-іншому, і я вважаю, що вони також використовували б деякі з них самі, можливо, в консультації з Росією. Тут іноді виявляється, що американці все ще мають діловий підхід до цього питання... Важко говорити про єдину європейську та американську позицію тут", – додав Туск.

Репараційний кредит для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що репараційна позика є фінансовою гарантією безпеки для України. Він зазначив, що розмір такої позики наразі становить від 150 до 200, загалом — 210 млрд доларів. Тому, її називають геймчейнджером для України.

За його словами, якщо російська агресія продовжуватиметься, тоді Україна може розраховувати на 45 млрд євро на рік фінансової допомоги, тобто, йдеться про транш цієї репараційної позики.

