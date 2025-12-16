РФ також не погодиться на присутність військ НАТО на території України.

Росія та Україна "на межі" укладення угоди про припинення війни, проте є умови, за якими Москва не піде на компроміс. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков в інтерв'ю ABC News.

"Ми готові до укладення угоди", - заявив Рябков, додавши, що сподівається, що угоду буде досягнуто "швидше раніше, ніж пізніше".

Водночас він повторив давні вимоги Москви щодо територій, які Київ вважає неприйнятними в рамках будь-якої мирної угоди. Серед них - контроль Росії над Кримом, окупованим 2014 року, і чотирма іншими частково окупованими територіями - Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською.

"У нас виходить п'ять суб'єктів, і ми в жодному разі не можемо піти на компроміс щодо них, тому що це буде переглядом дуже фундаментального елемента нашої державності, закріпленого в нашій конституції", - наголосив Рябков.

Ще одним каменем спотикання для Москви є можливе розміщення військ країн НАТО в Україні після війни.

Рябков заявив, що Росія не погодиться на угоду, яка передбачатиме їхню присутність на українській території, навіть якщо вони перебуватимуть там у рамках гарантій безпеки або як члени так званої "коаліції охочих".

"Ми в жодному разі не будемо підтримувати, погоджуватися або навіть задовольнятися будь-якою присутністю військ НАТО на території України", - заявив Рябков.

Мирна угода

Водночас ЗМІ писали, що план США передбачає, що Україна має відступити з приблизно 14% території Донбасу, яку все ще утримує. Однак президент Зеленський знову чітко заявив, що Україна не збирається ні де-юре, ні де-факто визнавати Донбас російським.

Також США пропонують Україні гарантії безпеки, аналогічні тим, які вона отримала б у рамках НАТО, але дали зрозуміти, що угода має бути узгоджена до Різдва, інакше умови можуть стати гіршими.

