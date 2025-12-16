Золото дешевшає через США: скільки зараз коштує метал

Інвестори обережні напередодні публікації даних по США за кінець року.

Ціни на золото знизилися у вівторок, 16 грудня. Інвестори проявили обережність напередодні публікації ключових даних щодо зайнятості та інфляції у США, які можуть дати підказки щодо політики Федеральної резервної системи у 2026 році.

Агентство Reuters пише, що спотове золото подешевшало на 0,3% до 4290,33 долара за унцію станом на 08:37 за київським часом. Ф'ючерси на золото в США знизилися на 0,4% до 4316,40 доларів.

За даними біржі Investing, станом на 9:33 золото коштує 4310,75 долара за унцію. Таким чином, 1 грам обійдеться в 139,05 долара.

З початку року метал подорожчав на 64%, побивши на шляху кілька рекордів.

"Ми перебуваємо в безпосередній близькості від колишнього максимуму в 4380 доларів, зафіксованого в середині жовтня. Таким чином, ринок, по суті, задається питанням, чи достатньо впевненості для нового прориву, чи це рівень, на якому метал починає слабшати", - сказав глава відділу глобальної макроекономіки Tastylive Ілля Співак.

Водночас спотове срібло подешевшало на 1,4% до 63,03 долара за унцію після того, як у п'ятницю, 12 грудня, досягло рекордного рівня в 64,65 долара.

Головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотер сказав, що срібло зберігає оптимістичний настрій, оскільки промисловий попит не демонструє ознак ослаблення після зростання на 121% цього року, спричиненого стійким промисловим та інвестиційним попитом і скороченням запасів.

Спотова ціна на платину піднялася на 1,3% до 1806,46 долара, а на паладій - на 1% до 1582,68 долара.

Ціни на метали - останні новини

12 грудня ціни на срібло встановили історичний рекорд, а вартість золота досягла максимуму за сім тижнів. Так, спотова ціна металу зросла на 1,1% до 64,29 долара за унцію.

При цьому спотове золото подорожчало на 1,2% до 4332,25 долара за унцію, або 139,28 долара за грам - це найвищий рівень з 21 жовтня.

