Наразі немає жодних подробиць про те, в якій формі будуть надані ці гарантії безпеки, крім того, що американських військ на території України не буде.

США заявили, що запропонували Україні "платинові" гарантії безпеки, для ухвалення яких потрібне голосування в Конгресі. Вони також заявили, що, на їхню думку, вирішили "90 відсотків" проблем між Україною і Росією.

Однак, як зазначає The Washington Post, США не надали жодних подробиць щодо того, в якій формі будуть надані гарантії безпеки, крім того, що американських військ на території України не буде.

"З огляду на те, що США не бажають брати на себе ризик вступу України в НАТО через побоювання бути втягнутими в пряму війну з Росією, незрозуміло, чому вони готові запропонувати окремі гарантії безпеки, настільки ж надійні, як гарантії НАТО", - зазначає видання.

Чиновники США також заявили, що Україна і Росія будуть безпосередньо обговорювати долю спірних територій на сході України - це свідчить про те, що вони не бачать негайного шляху до компромісу шляхом переговорів.

Трамп і його високопоставлені чиновники заявили, що сподіваються досягти мирної угоди до кінця року, що, на думку українських і європейських чиновників, є амбітним терміном.

Водночас один із високопосадовців зауважив, що внутрішні корупційні скандали в поєднанні з російськими атаками на українську енергетичну інфраструктуру, які залишали Київ та інші міста в дедалі триваліших періодах темряви та холоду, можуть зробити Зеленського більш готовим до укладення угоди.

"Я вважаю, що вони ніколи не були такі серйозні, як ми зараз. І чомусь складається враження, що це пов'язано з усім скандалом із корупцією і всією внутрішньою плутаниною", - сказав він.

Водночас він висловив скептицизм з приводу готовності Росії до миру.

"Люди в цій країні цілком реалістично оцінюють шляхи завершення цієї війни. Вони вважають, що поки Росія відчуває свою перевагу в цьому процесі, немає шансів на досягнення справді стійкого миру", - каже чиновник.

Вашингтон пропонує "справді дуже сильні гарантії, як у статті 5", - сказав один американський чиновник, знайомий із ходом переговорів. При цьому Вашингтон хоче, щоб Росія "повернулася у світову економіку, щоб у неї був стимул не вступати у війну в майбутньому".

"Не існує постійних союзників або постійних ворогів", - сказав чиновник.

Гарантії безпеки для України

Раніше лідери країн Європи запропонували шестипунктний план гарантій безпеки для України. Серед них - збереження чисельності ЗСУ на рівні до 800 тисяч осіб у мирний час, керовані Європою "багатонаціональні сили", механізм контролю за дотриманням припинення вогню на чолі зі США, юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, інвестиції у відновлення України та рішуча підтримка вступу України до Європейського Союзу.

Зі свого боку прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що США пообіцяли, що дадуть Росії військову відповідь у разі нового нападу на Україну.

