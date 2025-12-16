Продати долар можна в середньому за курсом 42,00 грн, а євро – 49,23 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 16 грудня, залишився на попередньому рівні і складає 42,45 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,00 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 8 копійок і складає 49,93 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,23 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,35 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,25 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,90 грн/євро, а курс продажу – 49,70 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 16 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,25 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 6 копійок.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 49,65 гривні за один євро, тобто гривня втратила 18 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд був зафіксований 12 грудня – 49,52 грн).

Голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський за нинішніх умов пропонує реінвестувати євро в банківські метали. За його словами, потрібно враховувати два важливих моменти: сума має бути не менше ніж 1400 євро, тому що ціна входу на ринок золота висока; євро купували на мінімумі курсу - у лютому, коли середній курс продажу впав до 43,75 грн/євро.

