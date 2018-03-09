Смертельна аварія в Польщі: у МЗС підтвердили загибель двох українців (фото, відео)

За даними Мар'яни Беци, консули надають допомогу потерпілим громадянам та їхнім родичам.

У Польщі в результаті ДТП загинули двоє українців, ще 4 потрапили в лікарню.

Про це в Twitter написала прес-секретар Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

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«В результаті ДТП в Польщі 2 громадян України загинули, четверо громадян перебувають у лікарні. Щирі співчуття рідним. Консули надають допомогу», - зазначила вона.

За даними польських ЗМІ, 8 березня поблизу Перемишля мікроавтобус з українцями зіткнувся з вантажівкою.

Як повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook, всього в мікроавтобусі їхали шість осіб. Водій та пасажир загинули на місці події.

"Інші чотири пасажири були госпіталізовані в місцеві лікарні. Один з них був доставлений у Перемишльську лікарню вертольотом рятувальної служби. Водій вантажного автомобіля, 42-річний чоловік не постраждав, він був тверезий", - йдеться в повідомленні.

Громадяни України їхали автобусом зі Старої Бирчи. Вони працювали там будівельниками, займалися реконструкцією мосту. Загиблі не доїхали до місця призначення близько 500 метрів.