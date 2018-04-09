Страшна ДТП на Харківщині: четверо людей загинуло, у тому числі двоє дітей

За відомостями поліції, водій позашляховика Hyundai Tucson виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся із автомобілем Daewoo Lanos.

У Харківській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули четверо людей, в тому числі двоє дітей, ще п'ятеро постраждали.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, аварія сталася сьогодні, 9 квітня, близько 12:40 на автотрасі Чугуїв - Мілове.

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За відомостями поліції, водій позашляховика Hyundai Tucson виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся із автомобілем Daewoo Lanos. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у легковику загинула родина із міста Куп’янськ – водій, його дружина та двоє дітей.

Водій іншої автівки та його четверо пасажирів, в тому числі 11-річний хлопчик, госпіталізовані до медичного закладу.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та експерти. Обставини ДТП встановлюються.