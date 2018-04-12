Гарячий сезон: на Київщині пожежники за тиждень гасили траву вже більше 400 разів (відео)

Через необачність двоє людей отримали тяжкі опіки на природі.

На Київщині пожежники за тиждень гасили траву вже більше 400 разів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Київщина горить. Пожежники гасили траву в полях вже чотириста разів за останній тиждень.

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Щойно зійшов сніг, і земля висохла, і туристи з мангалами потягнулися на пікніки.

Через необачність двоє людей отримали тяжкі опіки на природі. Ще трохи і почнуть спалахувати торфовища.