Гарячий сезон: на Київщині пожежники за тиждень гасили траву вже більше 400 разів (відео)
18:56, 12 квітня 2018Інциденти
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Через необачність двоє людей отримали тяжкі опіки на природі.
На Київщині пожежники за тиждень гасили траву вже більше 400 разів.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Київщина горить. Пожежники гасили траву в полях вже чотириста разів за останній тиждень.
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Щойно зійшов сніг, і земля висохла, і туристи з мангалами потягнулися на пікніки.
Через необачність двоє людей отримали тяжкі опіки на природі. Ще трохи і почнуть спалахувати торфовища.
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