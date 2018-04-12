Гарячий сезон: на Київщині пожежники за тиждень гасили траву вже більше 400 разів (відео)

18:56, 12 квітня 2018
Інциденти
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Київщина горить. Пожежники гасили траву в полях вже чотириста разів за останній тиждень.

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Щойно зійшов сніг, і земля висохла, і туристи з мангалами потягнулися на пікніки.

Через необачність двоє людей отримали тяжкі опіки на природі. Ще трохи і почнуть спалахувати торфовища.

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Теги: #пожежа#Київщина