Аварія в центрі Києва: п'яний водій влаштував дві ДТП у столиці (відео)

17:50, 16 квітня 2018
Інциденти
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Винуватець аварії, попередньо, скоїв ще одне ДТП / facebook.com/dtp.kiev.ua

Про це в Facebook повідомляє dtp.kiev.ua. "Зіткнулися 3 автівки. Зі слів свідків, винуватець ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння. Подробиці події і детальна інформація про постраждалих уточнюються. На місці працюють патрульна поліція і швидка допомога", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що, за попередньою інформацією, винуватець аварії перед цим скоїв ДТП з постраждалими у Солом'янському районі столиці.

ВІДЕО: Facebook dtp.kiev.ua

Раніше популярний український співак потрапив у ДТП у центрі Києва - машина співака Арсена Мірзояна протаранила вивіску з його ж афішею.

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Теги: #Київ#ДТП#п'яний водій