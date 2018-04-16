Аварія в центрі Києва: п'яний водій влаштував дві ДТП у столиці (відео)
17:50, 16 квітня 2018Інциденти
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За попередньою інформацією, винуватець аварії здійснив другу ДТП, намагаючись втекти з місця першої аварії.
Винуватець аварії, попередньо, скоїв ще одне ДТП / facebook.com/dtp.kiev.ua
У центрі Києва сталося серйозне п'яне ДТП з постраждалими.
Про це в Facebook повідомляє dtp.kiev.ua. "Зіткнулися 3 автівки. Зі слів свідків, винуватець ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння. Подробиці події і детальна інформація про постраждалих уточнюються. На місці працюють патрульна поліція і швидка допомога", - сказано в повідомленні.
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Зазначається, що, за попередньою інформацією, винуватець аварії перед цим скоїв ДТП з постраждалими у Солом'янському районі столиці.
ВІДЕО: Facebook dtp.kiev.ua
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