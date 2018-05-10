Стояв і впав: у центрі Києва під землю провалився припаркований автомобіль (фото, відео)
09:01, 10 травня 2018Інциденти
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За попередніми даними, провалля утворилося через прорив труби.
У центрі Киева під землю провалився автомобіль / фото УНИАН
У центрі Києва припаркований на тротуарі автомобіль Mini Cooper провалився під землю.
Інцидент стався на вулиці Пушкінській, повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.
Автомобіль стояв припаркований на тротуарі біля проїзджої частини і раптово провалися під асфальт. Передня частина авто повністю знаходиться під землею.
За попередніми даними, провалля утворилося через прорив труби.
"Ранок починається не з кави: у Києві на вулиці Пушкінській під землю провалився мінікупер. На щастя, автомобіль був припаркований і люди не постраждали. Попередня причина провалля - прорив труби", - повідомляють у спільноті.
У центрі Києва автівка провалилась під землю
Як повідомляв УНІАН, в Одесі посеред дороги утворилася величезна діра.
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