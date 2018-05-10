Стояв і впав: у центрі Києва під землю провалився припаркований автомобіль (фото, відео)

За попередніми даними, провалля утворилося через прорив труби.

У центрі Києва припаркований на тротуарі автомобіль Mini Cooper провалився під землю.

Інцидент стався на вулиці Пушкінській, повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

Автомобіль стояв припаркований на тротуарі біля проїзджої частини і раптово провалися під асфальт. Передня частина авто повністю знаходиться під землею.

За попередніми даними, провалля утворилося через прорив труби.

"Ранок починається не з кави: у Києві на вулиці Пушкінській під землю провалився мінікупер. На щастя, автомобіль був припаркований і люди не постраждали. Попередня причина провалля - прорив труби", - повідомляють у спільноті.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі посеред дороги утворилася величезна діра.